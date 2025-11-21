Bihar

दीपक प्रकाश कौन हैं? न विधायक, न एमएलसी… फिर भी बने नीतीश सरकार में मंत्री- जानें

Bihar News :
फटाफट पढ़ें

  • नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद संभाला
  • दीपक प्रकाश मंत्री बने और चर्चा बढ़ी
  • वह अभी न विधायक हैं, न ही एमएलसी हैं
  • विदेश पढ़े दीपक राजनीति में नए चेहरे
  • कुशवाहा की पार्टी की ताकत भी बढ़ी है

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने दीपक प्रकाश. खास बात यह है कि दीपक प्रकाश न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है. वे एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं.

दीपक प्रकाश राजनीति में नया चेहरा जरूर हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जुड़ाव लंबे समय से राजनीति से रहा है. वे आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं. चूंकि वह अभी ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा. विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, ऐसे में उन्हें एमएलसी बनने की संभावना ज्यादा हैं.

राजनीति में नया चेहरा

जानकारी के मुताबिक, दीपक प्रकाश का जन्म 1989 में हुआ और उन्होंने साल 2011 में सिक्किम मणिपाल से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने नौकरी भी की. फिलहाल पब्लिक डोमेन में उनके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इससे पहले उनका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं रहा है.

मंत्री बनने पर दीपक प्रकाश ने जताया आभार

बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद RLM नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि वह इस अवसर के लिए अपने पिता और पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ-साथ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना उनके लिए सम्मान की बात है.

बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह चुनाव काफी सफल साबित हुआ है. उनकी पत्नी को टिकट मिला और वह जीतकर विधायक बन गईं. पार्टी की ताकत बढ़कर 4 विधायकों तक पहुंच गई है. इसके साथ ही उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिल गया है, और जल्द ही उनके एमएलसी बनने की संभावना भी जताई जा रही है.

