इमरान खान कहां हैं? बहन ने खोला राज, कहा- ‘हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई

Ajay Yadav28 November 2025 - 3:25 PM
Former PM Imran Khan :
Former PM Imran Khan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान को लेकर हालात गंभीर बने हुए हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की मौत हो गई है, जबकि कई रिपोर्ट्स में उनकी सेहत खराब होने की बात कही जा रही है. इस बीच उनके समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त करनी शुरू कर दी है. इमरान खान लंबे समय से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद है. इसी घटनाक्रम के बीच उनकी बहन नोरीन नियाजी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि उन्हें इमरान खान की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है.

इमरान खान की सेहत पर बहन का बयान

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाजी ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने बताया, “हमें कुछ नहीं पता, वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही. उनकी पार्टी के लोग मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. पिछले चार हफ्तों से हमें उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिली है.

महिलाओं के साथ अपमान और मारपीट

इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने कहा- “हमें पता चला कि भारत में यह खबर चल रही थी कि उन्हें मार दिया गया है. पुलिस ने हमें रोकने का आदेश दिया और हमें उनके साथ जो कुछ करना था उसे करने की अनुमति भी नहीं दी गई. पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ. किसी ने महिलाओं का इस तरह अपमान नहीं किया है. यह पहली बार है कि लोगों को पीटा गया, बिना यह सोचे कि उनके सामने कोई बच्चा, बुजुर्ग या महिला है.”

बता दें कि इमरान खान की तीन बहनें हैं जिनके नाम- नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ उजमा खान हैं. मिली जानकारी के अनुसार तीनों बहनों को बीते 6 हफ्तों से इमरान खान से मिलने की मंजूरी नहीं दी जा रही है. इसे लेकर इमरान खान की बहनों ने जेल के बाहर धरना भी दिया था.

