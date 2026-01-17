Madhya Pradeshराज्य

इंदौर ODI से पहले विराट कोहली ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में लिया आशीर्वाद, कुलदीप यादव भी शामिल

Ajay Yadav17 January 2026 - 8:50 AM
2 minutes read
Mahakal Temple :
Mahakal Temple : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही इंदौर पहुंच चुकी है और तैयारियों में जुटी हुई है. इस बीच, टीम के कुछ सदस्य पारंपरिक तौर पर पास के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने गए. कोच गौतम गंभीर के बाद अब टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी महाकाल की शरण में पहुंचकर भक्ति में लीन हो गए. कोहली के साथ टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव भी इस खास दर्शन में शामिल हुए.

मैच से एक दिन पहले, शनिवार 17 जनवरी को विराट कोहली और कुलदीप यादव विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंचे. दोनों ने बाबा के दरबार में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. क्रिकेटर सुबह चार बजे शुरू होने वाली भस्म आरती में भी शामिल हुए. मिली जानकारी के अनुसार, विराट कोहली और कुलदीप करीब दो घंटे तक मंदिर प्रांगण में रहे और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी. आरती के दौरान दोनों ने शिवजी का जाप भी किया.

मंदिर समिति ने दिया प्रसाद

जाहिर है, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी के आने पर मंदिर में सुरक्षा खास थी और उनसे मिलने वालों की भीड़ भी थी. लेकिन कोहली और कुलदीप ने दर्शन और भक्ति में पूरा समय बिताया. जाने से पहले मंदिर समिति ने दोनों को बाबा महाकाल का प्रसाद और तस्वीर दी. दोनों ने गर्भगृह से बाबा महाकाल के दर्शन किए और जल अर्पित किया. इससे पहले शुक्रवार को टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और विकेटकीपर केएल राहुल भी मंदिर में दर्शन करने आए थे.

कोहली रिकॉर्ड सुधारने को तैयार

विराट कोहली और पूरी टीम इंडिया अब यही उम्मीद करेंगे कि 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते समय महाकाल का आशीर्वाद उनके साथ रहे और टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करे. कोहली के लिए यह मैच खास रहेगा क्योंकि यह ऐसा मैदान है, जहां उनका वनडे प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा है. दुनियाभर में शतकों की बारिश करने वाले कोहली ने होलकर स्टेडियम में अब तक 4 पारियों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं. यहां तक कि उनका बल्ला अभी तक एक अर्धशतक भी नहीं लगा सका. ऐसे में कोहली इस मैदान पर अपने रिकॉर्ड को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे.

