राष्ट्रीय

पीएम मोदी-पुतिन बैठक से अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का लगाया आरोप

Ajay Yadav2 September 2025 - 10:43 AM
2 minutes read
India-Russia Friendship :
पीएम मोदी-पुतिन बैठक पर अमेरिका नाराज, भारत पर टैरिफ और युद्ध बढ़ावा का आरोप

फटाफट पढ़ें

  • पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात की
  • अमेरिका को भारत-रूस बैठक से परेशानी
  • नवारो ने भारत को अमेरिका के साथ रहने कहा
  • भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए गए
  • यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीद विवाद

India-Russia Friendship : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. जिससे अमेरिका को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (1 सितंबर) को चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच एक विशेष बैठक भी हुई. इस बैठक को लेकर अमेरिका असहज महसूस कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए, न कि रूस के साथ.

एससीओ में मोदी-पुतिन-शी की मुलाकात पर आपत्ति

‘फ्री प्रेस जर्नल’ की रिपोर्ट के अनुसार, पीटर नवारो ने कहा, ”भारत को हमारे साथ रहना चाहिए, न कि रूस के साथ. प्रधानमंत्री मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है.” एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ दिखे. जहां उनके बीच अच्छी बातचीत हुई. इस बात से अमेरिका नाराज है.

नवारो का भारत पर टैरिफ लगाने का कारण बताया

पीटर नवारो ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ”भारत के साथ दो तरह की दिक्कतें हैं और इसी वजह से टैरिफ लगा है. पहला भारत अनफेयर ट्रेड कर रहा है. जिसके कारण 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, दूसरा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है. जिसकी वजह से भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है.

नवारो का कहना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है. क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है और रूस अपनी इस आय का इस्तेमाल युद्ध के लिए कर रहा है. याद रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से युद्ध जारी है. लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है. इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रयास किए थे और पुतिन व जेलेंस्की के साथ बैठकें की थीं.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 September 2025 - 10:43 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

बेमिशाल दोस्ती की तस्वीर…, मीटिंग के लिए एक ही कार में रवाना हुए पीएम मोदी और पुतिन

1 September 2025 - 12:47 PM
Photo of पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

पुतिन से बातचीत करते हुए आगे बढ़े पीएम मोदी, कोने में हाथ बांधे खड़े ताकते रह गए शहबाज शरीफ

1 September 2025 - 11:52 AM
Photo of शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

1 September 2025 - 11:16 AM
Photo of LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर कटौती, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर

1 September 2025 - 10:05 AM
Photo of पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात बनी चर्चा का केंद्र, भारत ने दिखाया वैश्विक नेतृत्व का दम

1 September 2025 - 9:04 AM
Photo of 7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

7 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, सीमा शांति, सहयोग और कैलाश यात्रा पर हुई बातचीत

31 August 2025 - 1:08 PM
Photo of SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

SCO समिट में भारत-चीन रिश्तों की नई दिशा: आतंकवाद पर सहयोग की उम्मीद, हिंदी ख़बर की खास विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

30 August 2025 - 6:17 PM
Photo of जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

जापान की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना, शंघाई शिखर सम्मेलन में करेंगे अहम भागीदारी

30 August 2025 - 1:42 PM
Photo of PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

29 August 2025 - 10:44 PM
Photo of भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

29 August 2025 - 3:35 PM
Back to top button