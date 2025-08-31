Bihar

तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- जो अपना नहीं हुआ, ‘वो जनता का क्या…’

Ajay Yadav31 August 2025 - 10:35 AM
2 minutes read
Bihar News :
तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़के तेज प्रताप, बोले- 'जो अपना नहीं हुआ, वो जनता का क्या..."

फटाफट पढ़ें

  • जहानाबाद में तेज प्रताप ने जनसभा की
  • नारे पर भड़के, युवक को दी चेतावनी
  • बोले- जनता का सरकार होता है, व्यक्ति का नहीं
  • विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया
  • कहा- मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, और इसी बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. 30 अगस्त को जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखावर हाई स्कूल स्टेडियम में जन संवाद यात्रा के तहत एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जनता से सीधा संवाद किया बल्कि एक युवक के नारे पर भड़कते हुए अपने अंदाज में सख्त चेतावनी भी दी.

सभा के दौरान एक युवक ने बीच में नारा लगाया, “अबकी बार तेजस्वी सरकार”. यह सुनते ही तेज प्रताप यादव भड़क गए और चेताते हुए बोले, तुम फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस का है क्या.. अभी पुलिस पकड़ ले जाएगी, जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति विशेष का सरकार नहीं आता है. जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा. नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा.

कई लोग बहरुपिया बनकर भ्रम फैला रहे

उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस और अन्य संगठन उनकी टीम को कमजोर करने की कोशिश में लगें हैं, और कई लोग बहरुपिया बनकर जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं. तेज प्रताप ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें और गुमराह न हों. उनका कहना था कि “जो किसी का नहीं हुआ, वह जनता का कैसे हो सकता है.

तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में धार्मिक उदाहरणों का हवाला देते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा, जैसे भगवान श्रीराम को वनवास झेलना पड़ा था, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं. अगर गांव के लोग रामायण और भागवत गीता जानते हैं तो वे अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे.

मैं जनता से दूर रहने वालों में नहीं हूं

तेज प्रताप यादव ने कहा, “भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए.” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने साफ कहा कि वे जनता से दूर बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखते रहेंगे.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “जो किसी का अपना नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा.” अंत में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है और उनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 August 2025 - 10:35 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-‘सपा की यहां कोई…’

बिहार चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने कहा-‘सपा की यहां कोई…’

31 August 2025 - 8:45 AM
Photo of CM फेस पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा- शादी हुई नहीं, चल रही सुहागरात की बात

CM फेस पर रोहिणी आचार्य का बेतुका बयान, कहा- शादी हुई नहीं, चल रही सुहागरात की बात

30 August 2025 - 12:23 PM
Photo of Bihar: भागलपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ा रही पाकिस्तानी महिला, दस्तावेज जांच में बड़ा खुलासा

Bihar: भागलपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ा रही पाकिस्तानी महिला, दस्तावेज जांच में बड़ा खुलासा

29 August 2025 - 6:53 PM
Photo of बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा…

बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा…

29 August 2025 - 12:55 PM
Photo of दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

29 August 2025 - 12:08 PM
Photo of बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

29 August 2025 - 9:48 AM
Photo of ‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

28 August 2025 - 6:57 PM
Photo of ‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

28 August 2025 - 5:28 PM
Photo of Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

28 August 2025 - 4:28 PM
Photo of वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले- ‘अन्याय के खिलाफ…’

वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले- ‘अन्याय के खिलाफ…’

28 August 2025 - 11:53 AM
Back to top button