Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, और इसी बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. 30 अगस्त को जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लखावर हाई स्कूल स्टेडियम में जन संवाद यात्रा के तहत एक सभा आयोजित की गई, जिसमें पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ जनता से सीधा संवाद किया बल्कि एक युवक के नारे पर भड़कते हुए अपने अंदाज में सख्त चेतावनी भी दी.

सभा के दौरान एक युवक ने बीच में नारा लगाया, “अबकी बार तेजस्वी सरकार”. यह सुनते ही तेज प्रताप यादव भड़क गए और चेताते हुए बोले, तुम फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस का है क्या.. अभी पुलिस पकड़ ले जाएगी, जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति विशेष का सरकार नहीं आता है. जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा. नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा.

कई लोग बहरुपिया बनकर भ्रम फैला रहे

उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस और अन्य संगठन उनकी टीम को कमजोर करने की कोशिश में लगें हैं, और कई लोग बहरुपिया बनकर जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं. तेज प्रताप ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें और गुमराह न हों. उनका कहना था कि “जो किसी का नहीं हुआ, वह जनता का कैसे हो सकता है.

तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में धार्मिक उदाहरणों का हवाला देते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा, जैसे भगवान श्रीराम को वनवास झेलना पड़ा था, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं. अगर गांव के लोग रामायण और भागवत गीता जानते हैं तो वे अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे.

मैं जनता से दूर रहने वालों में नहीं हूं

तेज प्रताप यादव ने कहा, “भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए.” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने साफ कहा कि वे जनता से दूर बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखते रहेंगे.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “जो किसी का अपना नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा.” अंत में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है और उनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है.

