Ajay Yadav19 December 2025 - 12:21 PM
2 minutes read
UP News :
सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी ने कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली. सपा के कई विधायक अलग-अलग अंदाज में इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए विधानसभा पहुंचे. सपा विधायक मुकेश वर्मा कफ सिरप का पोस्टर पहनकर आए, जबकि सपा विधायक बृजेश यादव जादुई कफ सिरप को पोस्टर लेकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे.

वहीं, सपा के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा सत्र के पहले दिन कफ सिरप का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस सरकार के बुलडोजर हर मुद्दे पर चलते हैं, अब उस बुलडोजर की चाबी खो गई है और तेल भी खत्म हो गया है, विधायक मुकेश वर्मा ने यह भी कहा कि अब तक इस मामले में किसी बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

धनंजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं

सपा विधायक बृजेश यादव ने भी कफ सिरप को लेकर विरोध जताया. बृजेश यादव ने साइकिल चलाकर जादुई कफ सिरप की बोतल का पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने जहरीले कफ सिरप पिलाकार गरीब बच्चों की मौत का कारण बने, और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण देने में लगी हुई है. वहीं, सपा के शिक्षक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी कोडीन कफ सिरप को लेकर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त धनंजय सिंह है. सबसे अधिक उन्हीं की बातें आरोपियों से होती थीं. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है. धनंजय सिंह मुख्यमंत्री की जाति के हैं, इसलिए उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार के बुलडोजर की चाबी खो गई है.

भदोही विधायक ने कफ सिरप मामला उठाया

भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग ने भी कफ सिरप और वायु प्रदूषण का मामला उठाया, उन्होंने कहा कि इस सरकार में वायु प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है प्रदूषण से हमारा गला खराब हो गया, जब हमने गला ठीक करने के लिए कोडीन कफ सिरप लिया तो इससे हमारी हालत और खराब हो गई.

बजट और कफ सिरप पर विपक्ष का जोर

बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान योगी सरकार 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी और पांच घंटे वंदे मातरम पर भी चर्चा की जाएगी. वहीं विपक्ष एसआईआर और कफ सिरप मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में मूड में है.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

