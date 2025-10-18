Rajasthan

दीवाली से पहले SOG की बड़ी कार्रवाई, 43 लाख नकली नोट के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Ajay Yadav18 October 2025 - 5:30 PM
2 minutes read
Jaipur News :

फटाफट पढ़ें

  • जयपुर में नकली नोटों का खुलासा
  • 43 लाख रुपए के साथ दो गिरफ्तार
  • नोटों में वाटरमार्क और फीचर
  • गैंग 1 लाख असली के बदले 4 नकली
  • पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही

Jaipur News : दीपावली से पहले जयपुर में नकली नोटों की बड़ी वारदात का एसओजी ने पर्दाफाश किया है. 43 लाख रुपए के नकली नोटों को खपाने की तैयारी में दो युवक फ्लैट में दबोचे गए, उनके पास से नकली नोट बरामद किए हैं.

एसओजी ने 43 लाख रुपए के नकली रू500 के नोटों के साथ दो बदमाशों को हिरासत में लिया है. फिलहाल नारायण विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, एसओजी की टीम पिछले 10-15 दिनों से इस गैंग की तालाश में लगी थी. कल दोपहर को सूचना मिलने पर टीम ने एक फ्लैट में छापा मारा और 43 लाख रूपए के नकली नोट बरामद किए.

नकली नोटों की खेप बरामद

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि त्योहार के समय नकली नोटों की ऐसी गैंगें सक्रिय रहती हैं जो बाजार में नोट खपाती हैं. एसओजी की टीम इस गैंग पर लगातार नजर रखे हुए थी और सूचना मिली कि नकली नोटों की खेप जयपुर पहुंच चुकी है. इसके बाद टीम ने बदमाशों की लोकेशन के आधार पर उनके फ्लैट पर दबिश दी. मौके से 43 लाख रुपए बरामद हुए, जिनमें 26 लाख रूपए के नोट तैयार और 18 लाख रुपए की नोटों की शीट थी. इन नोटों की सीट की कटिंग नहीं हुई थी. संभावना जताई जा रही है कि यह शीट अन्य राज्यों से जयपुर लाई गई थी और गैंग इन्हें शहर में अलग-अलग जगह बांटने वाली थी.

वाटरमार्क नकली नोट जांच जारी

इस मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि नकली नोटों में पहली बार वाटरमार्क और सिक्योरिटी फीचर भी बनाए गए थे, जिससे असली और नकली नोट में आम आदमी के लिए फर्क करना बेहद बेहद मुश्किल हो गया. इस तकनीक से बने नोट इतने वास्तनिक दिखाई देते हैं कि किसी को भी भनक नहीं लगती. पुलिस अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
यह गैंग 1 लाख के असली नोट के बदले 4 लाख रुपए के नकली नोट देती थी. बताया जा रहा है कि बीकानेर का एक बदमाश इन नोटों की डील करने वाला था पुलिस अब हिरासत में लिए गए दो बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

