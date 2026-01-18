Delhi NCRमौसम

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

Ajay Yadav18 January 2026 - 7:44 AM
2 minutes read
Weather Update :
दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और जहरीली हवा से बढ़ी मुश्किलें

Weather Update : दिल्ली-NCR में ठिठुरन भरी ठंड का दौर लगातार जारी है. रविवार (18 जनवरी) को भी राजधानी के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. शनिवार रात से चली सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं दिन का अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह कोहरे की वजह से धूप देर से निकलेगी और हल्के बादलों के कारण उसकी गर्माहट भी सीमित रहेगी.

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा. 20 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट थोड़ी कम होकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, हालांकि ठंडी हवाएं लोगों को अभी भी परेशान करती रहेंगी.

दिल्ली में ठंड और कोहरा जारी

रविवार की सुबह तड़के तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जिससे घने कोहरे और सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया. दिन चढ़ने के साथ तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और यह पिछले दिनों की तुलना में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कोहरे की वजह से दृश्यता कम बनी रहेग. दोपहर के समय धूप जरूर निकलेगी, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंग. शाम ढलते ही ठंडी हवाएं फिर तेज होंगी और ठिठुरन दोबारा बढ़ जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे कम होगा, हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली में हवा बेहद जहरीली

ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा लंबे समय से बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है. सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 722 दर्ज किया गया, जो अत्यंत गंभीर और खतरनाक श्रेणी में आता है. हवा में PM10 और PM2.5 कणों की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक तेज हवाएं या बारिश ही वायु गुणवत्ता में सुधार ला सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

ठंड और प्रदूषण से राहत नहीं

कुल मिलाकर दिल्लीवासियों को आने वाले कुछ दिनों तक ठंड, कोहरे और जहरीली हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है. सरकार ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोगों से खुले में न सोने की अपील की है. इसके लिए कई स्थानों पर शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं, जहां बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है. साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 January 2026 - 7:44 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी, बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता होगा साफ- सीएम भगवंत मान

17 January 2026 - 8:08 PM
Photo of भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

भाजपा का एजेंडा चलाने के लिए स्पीकर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट छुपाकर राजनैतिक बयानबाज़ी की- अनुराग ढांडा

17 January 2026 - 6:30 PM
Photo of दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

17 January 2026 - 8:10 AM
Photo of Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

16 January 2026 - 4:51 PM
Photo of उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली समेत 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

16 January 2026 - 7:37 AM
Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

15 January 2026 - 7:54 AM
Photo of पंजाब में बढ़ती ठंड और घनी धुंध से जनजीवन और परिवहन सेवाएं प्रभावित

पंजाब में बढ़ती ठंड और घनी धुंध से जनजीवन और परिवहन सेवाएं प्रभावित

14 January 2026 - 10:20 AM
Photo of AAP नेताओं ने स्वर्गीय रचना यादव के परिवार से की मुलाकात, जताया दुख

AAP नेताओं ने स्वर्गीय रचना यादव के परिवार से की मुलाकात, जताया दुख

14 January 2026 - 8:12 AM
Photo of मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

13 January 2026 - 12:20 PM
Photo of दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे का कहर, इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी

13 January 2026 - 11:09 AM
Back to top button