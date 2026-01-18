Weather Update : दिल्ली-NCR में ठिठुरन भरी ठंड का दौर लगातार जारी है. रविवार (18 जनवरी) को भी राजधानी के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. शनिवार रात से चली सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं दिन का अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह कोहरे की वजह से धूप देर से निकलेगी और हल्के बादलों के कारण उसकी गर्माहट भी सीमित रहेगी.

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा. 20 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट थोड़ी कम होकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, हालांकि ठंडी हवाएं लोगों को अभी भी परेशान करती रहेंगी.

दिल्ली में ठंड और कोहरा जारी

रविवार की सुबह तड़के तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जिससे घने कोहरे और सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया. दिन चढ़ने के साथ तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और यह पिछले दिनों की तुलना में 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कोहरे की वजह से दृश्यता कम बनी रहेग. दोपहर के समय धूप जरूर निकलेगी, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंग. शाम ढलते ही ठंडी हवाएं फिर तेज होंगी और ठिठुरन दोबारा बढ़ जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे कम होगा, हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली में हवा बेहद जहरीली

ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली की हवा लंबे समय से बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है. सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 722 दर्ज किया गया, जो अत्यंत गंभीर और खतरनाक श्रेणी में आता है. हवा में PM10 और PM2.5 कणों की मात्रा ज्यादा होने के कारण प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो पा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक तेज हवाएं या बारिश ही वायु गुणवत्ता में सुधार ला सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

ठंड और प्रदूषण से राहत नहीं

कुल मिलाकर दिल्लीवासियों को आने वाले कुछ दिनों तक ठंड, कोहरे और जहरीली हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है. सरकार ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए लोगों से खुले में न सोने की अपील की है. इसके लिए कई स्थानों पर शेल्टर होम स्थापित किए गए हैं, जहां बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है. साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह भी दी गई है.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप