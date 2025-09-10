हाइलाइट्स :-

राज्यपाल से संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने की शिष्टाचार भेंट.

संस्कृत ग्रामों और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी गई.

‘मेरी योजना’ पुस्तक के अगले संस्करण पर कार्य करने के निर्देश दिए गए.

Sanskrit education meeting : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) से बुधवार को उत्तराखंड राज्य सरकार के संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर सचिव ने राज्यपाल को संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत किए जा रहे अभिनव प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने विशेष रूप से संस्कृत ग्रामों में ग्रामीणों को संस्कृत भाषा में संवाद करने के प्रशिक्षण के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बताया.

राज्यपाल ने की सराहना

राज्यपाल ने सचिव द्वारा किए जा रहे इन महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को उत्साहवर्धक बताया. साथ ही, उन्होंने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाली ‘मेरी योजना’ पुस्तक के अगले संस्करण पर कार्य करने के निर्देश भी दिए, ताकि इसे और प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके.

इस प्रकार, राज्यपाल और सचिव के बीच हुई यह बैठक संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा सकती है. यह सुनिश्चित करती है कि राज्य में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे और समाज के विभिन्न वर्गों तक इसका लाभ पहुंच सकेगा.

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में गिरावट, सीएम धामी ने बताया सामूहिक सफलता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप