Bihar

मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

Ajay Yadav31 October 2025 - 3:37 PM
  • मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से तनाव
  • अनंत सिंह पर रची साजिश का आरोप लगा
  • जनसुराज उम्मीदवार ने बताई प्री-प्लान मर्डर
  • सरकारी सुरक्षाकर्मी पर मिलीभगत का शक
  • राजनीतिक रंजिश में बिगड़ा मोकामा का माहौल

Mokama News : मोकामा में आरजेडी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है. जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और मृतक के पोते नीरज सिंह का आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि अनंत सिंह द्वारा रची गई “प्री-प्लान मर्डर की साजिश” थी.

उनका कहना है कि जब जनसुराज उम्मीदवार वहां प्रचार में मौजूद थे, तभी गोलीबारी हुई और हत्या को अंजाम दिया गया. आरोप है कि अनंत सिंह खुद इस हमले में शामिल था और उसके साथ आए सरकारी सुरक्षाकर्मियों ने भी अपराधियों की तरह व्यवहार किया.

अनंत सिंह पर हमले की साजिश का आरोप

मीडिया से बातचीत में पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि अनंत सिंह वास्तव में उन्हें निशाना बनाने के इरादे से आया था, लेकिन संयोगवश दुलारचंद यादव की गाड़ी बीच में आ गई. पीयूष ने कहा, “अनंत सिंह ने अपने सुरक्षाकर्मियों को इशारा किया और दुलारचंद यादव को गाड़ी से उतरवाया गया. पहले उसके पैर में गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया.” उनका आरोप है कि घटना के दौरान सरकारी सुरक्षा में तैनात जवानों ने न तो हस्तक्षेप किया, न ही पीड़ित को बचाने की कोई कोशिश की.

राजनीतिक रंजिश में दुलारचंद यादव की हत्या

नीरज सिंह ने बताया कि “अनंत सिंह दरअसल जनसुराज के उम्मीदवार पर हमला करने आया था, लेकिन दुलारचंद दादा उसके सामने पड़ गए तो उन्हें निशाना बनाया गया, ताकि इलाके में उसका डर कायम रहे.” कुछ देर बाद जब जनसुराज का काफिला वापस लौटा, तब उन्होंने घायल दुलारचंद को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मौके पर लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और ग्रामीणों का कहना है कि यह हत्या मोकामा की राजनीति में खौफ और प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है.

