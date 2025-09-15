फटाफट पढ़ें

Rambhadracharya Statement : रामभद्राचार्य ने दो दिन पहले बयान दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्हें मिनी पाकिस्तान लगता है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज संकट में है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन अब हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करनी होगी.

उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामकथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि बाकी जगह बेबी हैं. उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिला की दुर्गति होती है. महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर तीन तलाक दे दिया जाता है. उन्होंने कहा कि ये महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहां नहीं है.

रामभद्राचार्य ने महिलाओं के सम्मान पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जैसा उदार और सम्मान देने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं है. किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं. किसी पंथ में उन्हें ‘बीबी’ कहा जाता हैं. लेकिन केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है, जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता हैं.

रामभद्राचार्य ने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों की बजाय संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाए. उन्होंने कहा कि बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाएं. कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें. उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थीं, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें जातिवाद में बदलकर सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया है.

रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा

रामकथावाचक रामभद्राचार्य ने दो दिन पहले एक बयान में कहा कि उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है. हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है. हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है. हम किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन अब हिंदुओं को मुखर होकर अपनी पहचान और धर्म की रक्षा करनी होगी.’

रामभद्राचार्य के बयान पर सपा पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, ‘उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. उन्हीं की मदद से सरकार बनी है और उन्हीं का राज चल रहा है. ऐसे बयानबाजों पर मुझे तरस आता है.

एसटी हसन ने रामभद्राचार्य के बयान का विरोध किया

सपा नेता एसटी हसन ने रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वह ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी. हसन ने आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य इस तरह के बयान देकर समाज में डर और विभाजन पैदा कर रहे हैं ताकि उनकी ‘दुकान’ चलती रहे और एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचे. उन्होंने कहा कि हिंदू-मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाइयों की तरह रहते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ देते हैं.

विवाद बढ़ने के बाद रामभद्राचार्य ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि वह आज भी यही पूछते हैं कि आखिर संभल से हिन्दुओं का पलायन क्यों हो रहा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुजफ्फरनगर में हिन्दुओं पर दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है.

