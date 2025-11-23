Rajnath Singh on Sindh : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए सिंह ने कहा कि बॉर्डर कभी भी बदल सकता है और रही जमीन की बात तो क्या पता कब सिंध भारत में फिर वापस आ जाए।

सिंधी समाज का महत्व नहीं हुआ कम

उन्होंने कहा कि पूरा सिंध प्रांत आज पाकिस्तान में है। विभाजन के कारण सिंधु नदी का एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में चला गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि सिंधु, सिंध और सिंधी समाज का महत्व हमारे लिए आज कम हो गया है। हमारे लिए उनका महत्व आज भी उतना है जितना हज़ारों साल से रहा है। सिंध प्रांत में सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है।

सिंधी समाज भारत और विश्व भर में अपनी मेहनत और प्रतिभा के लिए जाना जाता है। सिंधी समाज ने अपनी अनूठी पहचान को भी बनाए रखा है। चाहे वह सिंधी भाषा की मिठास हो या संत काव्य या फिर सिंधी कला की जीवंतता। ये हमारी साझा परंपराओं को दर्शाते हैं। pic.twitter.com/CGZYJI9qGx — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 23, 2025

LK आडवाणी की किताब की ज़िक्र

राजनाथ सिंह ने यह सब रविवार को दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं है। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं।

हमारी सरकार ने पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर वर्ष 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को बिना पासपोर्ट भारत में रहने की अनुमति दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम ने इन उत्पीड़ित शरणार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिकारपूर्ण जीवन का मार्ग प्रदान किया है। pic.twitter.com/2B9bkcB5PJ — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 23, 2025

राष्ट्रगान से सिंध शब्द पर याचिका

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि- साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राष्ट्रगान से सिंध शब्द निकालने की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा था कि सिंध शब्द केवल एक भौगोलिक स्थान से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द भारत और सिंधी समाज की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सिंधी समाज के हक और उनकी अधिकार के पक्ष में खड़ी रही है। सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1957 में पहला गैर-सरकारी विधेयक पेश कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रद्धेय अटल जी ने सिंधी भाषा का… pic.twitter.com/av7gwaWlKw — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 23, 2025

1947 में हुए भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। यह पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। जिसकी राजधानी कराची है।

विभाजन के बाद सिंधी समाज ने भारत में शून्य से शुरुआत की, लेकिन अपने परिश्रम और साहस से सफलता के नए आयाम स्थापित किए। आज भारत ही नहीं, दुनिया भर में सिंधी समुदाय समाज निर्माण के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इतिहास गवाह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने… pic.twitter.com/0KuVryxy8d — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 23, 2025

