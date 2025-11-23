Mohan Bhagwat : लखनऊ में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हमारा देश पूरी दुनिया का विश्वगुरु था। अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था। दुनिया के लिए एक बड़ा सहारा था। कभी चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ करते थे। 1000 साल तक इसे आक्रांताओं के पैरों तले रौंदा गया, जिस कारण से हमें गुलामी में रहना पड़ा। पवित्र पावन धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया।

हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है…



यहां कोई OPEC देश पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता,



यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है… pic.twitter.com/SE7SgPsvke — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2025

विदेशी फंडिंग से नहीं चलता संगठन

मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) और सीएम योगी ने र‌विवार को दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में मंच साझा किया। संघचालक ने कहा कि यह तब भी भारतवर्ष था। वैभव के दिन अब नहीं रहे तो वे आक्रमण के दिन भी अब चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। हमें धर्म रक्षा के लिए लड़ना है।

यतो धर्मस्ततो जय:



श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक हर भारत वासी और सनातन धर्मावलंबी के लिए जीवन का मंत्र हैं। इन्हें लोग पवित्र भाव, गहन श्रद्धा और आदर भाव के साथ आत्मसात करने का सतत प्रयास करते हैं।



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक परम श्रद्धेय डॉ. मोहन भागवत जी की… pic.twitter.com/Ds58nSZGzP — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 23, 2025

CM योगी ने कहा- विदेशी नेता और डिप्लोमेट पूछते हैं कि संघ कैसे काम करता है। मैं उन्हें कहता हूं कि RSS सामाजिक सहयोग से चलने वाला संगठन है। यह विदेशी फंडिंग से नहीं चलता।

गीता के पथ पर चलकर भारत विश्वगुरु बनेगा

भारत की परंपरा में धर्म के साथ-साथ शांति और सौहार्द की व्यवस्था है। गीता हमें समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करने की प्रेरणा देती है। ज्ञान प्राप्त करने का निचोड़ भगवद्गीता में है। अर्जुन के गंभीर प्रश्नों का उत्तर ही गीता है। हमें गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और मनन करना चाहिए। दुविधाओं से बाहर निकलकर राष्ट्र की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। धर्म के आधार पर हमें सफलता अवश्य मिलती है। गीता के पथ पर चलकर ही भारत विश्वगुरु बन सकता है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | RSS Chief Mohan Bhagwat says, "Our country was the Vishwaguru of the entire world… India was a great support for the world… For a 1000 years, it was trampled under the feet of invaders. We had to live under slavery. Religious places were… pic.twitter.com/5ARKB82XMz — ANI (@ANI) November 23, 2025

भारत में धर्म जीने की व्यवस्था

सीएम योगी ने कहा- भारत ने कभी नहीं कहा कि हमारी ही उपासना विधि सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। सनातन धर्म की यही परंपरा रही है। हमारे सामने जो भी आया, उसकी मदद की। कोई परेशानी में रहा तो उसे छांव दी। यही हमारे धर्म की श्रेष्ठता है। श्रीमद् भगवद्गीता भारत की प्रेरणा है। भारत में धर्म जीने की व्यवस्था है।

