क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

Smriti Mandhana Wedding : क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी फिलहाल के लिए टल गई है। रविवार सुबह स्मृति के पिता को हार्टअटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस खबर से फैंस और परिवार सदमे में हैं।

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा।

मैनेजर मिश्रा ने कहा, कि आज सुबह जब मंधाना के पिता ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उनकी तबियत खराब होने लगी थी। जब उनकी तबियत बिगड़ने लगी तो उन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया। वें अभी डॉक्टर्स की देख-रेख में हैं। उन्होंने सभी लोगों से विनती की है कि इस समय वह परिवार को अकेला रहने दें।

