राष्ट्रीय

जस्टिस सूर्यकांत कल CJI पद की लेंगे शपथ, BR गवई की लेंगे जगह

Karan Panchal23 November 2025 - 3:34 PM
1 minute read
Justice Surya Kant Oath Ceremony
जस्टिस सूर्यकांत कल CJI पद की लेंगे शपथ, BR गवई की लेंगे जगह

Justice Surya Kant Oath Ceremony : न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल यानि 24 नंवबर को 53वें प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत CJI बी. आर. गवई की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बिहार मतदाता सूची (Bihar Voter List) के गहन रिव्यू, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा Article 370 जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। बीआर गवई के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे, जो एक ऐतिहासिक होने वाला है।

AMU के फैसले पर पुनर्विचार का रास्ता

न्यायमूर्ति सूर्यकांत उन सात न्यायाधीशों की पीठ में भी थे, जिसने 1967 के एएमयू के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे उसके अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजराइली स्पाइवेयर पेगासस के कथित उपयोग की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी।

राष्ट्रपति भवन में दिलाई जाएगी शपथ

भूटान से लेकर श्रीलंका तक छह देशों के एक दर्जन से अधिक न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा क्योंकि, CJI के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेंगे। सोमवार 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।

OROP योजना को बरकरार रखा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (OROP) योजना को भी बरकरार रखा था और इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया तथा सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन में समानता का अनुरोध करने वाली महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र CM ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal23 November 2025 - 3:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Dubai Tejas Crash : विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर लाया गया भारत, चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

Dubai Tejas Crash : विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर लाया गया भारत, चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

23 November 2025 - 2:24 PM
Photo of पीएम मोदी और मैक्रों की गर्मजोशी भरी मुलाकात, भारत–फ्रांस दोस्ती पर जोर

पीएम मोदी और मैक्रों की गर्मजोशी भरी मुलाकात, भारत–फ्रांस दोस्ती पर जोर

23 November 2025 - 11:24 AM
Photo of संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

22 November 2025 - 8:15 PM
Photo of Bank Holidays : दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट

Bank Holidays : दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट

22 November 2025 - 4:13 PM
Photo of G20 समिट में पहुंचे PM मोदी, मेलोनी से की मुलाकात, ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग कहां पता नहीं

G20 समिट में पहुंचे PM मोदी, मेलोनी से की मुलाकात, ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग कहां पता नहीं

22 November 2025 - 2:56 PM
Photo of भागवत RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं के लिए कह दी बहुत बड़ी बात..जो अब तक कभी नहीं कहा

भागवत RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं के लिए कह दी बहुत बड़ी बात..जो अब तक कभी नहीं कहा

22 November 2025 - 2:11 PM
Photo of 8th Pay Commission : 26 लाख कर्मचारियों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, की ये मांग

8th Pay Commission : 26 लाख कर्मचारियों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, की ये मांग

22 November 2025 - 1:16 PM
Photo of एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

एक दिन पहले ही तेजस में बैठे थे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर लिखी थी कविता

21 November 2025 - 6:20 PM
Photo of Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

Fighter Plane Crashes: दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की दर्दनाक मौत

21 November 2025 - 4:30 PM
Photo of बहुत जल्द सिंगर पलक मुच्छल की भाभी बनेंगी भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, PM मोदी ने दी बधाई

बहुत जल्द सिंगर पलक मुच्छल की भाभी बनेंगी भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, PM मोदी ने दी बधाई

21 November 2025 - 1:24 PM
Back to top button