Prashant Kishor Bihar Election Statement : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने पूरे सूबे में सियासी हलचल मचा दी है. 6 नवंबर को हुई वोटिंग में 64 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. यह आज़ादी के बाद बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत रहा. हर तरफ इस रिकॉर्ड वोटिंग की चर्चा है – चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक गलियारों तक. लेकिन सबसे ज्यादा खुश नज़र आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK), जिन्होंने इस मतदान को बिहार की नई सोच और जागरूक जनता की जीत बताया.

“जनता ने जनसुराज को चुना एक नया रास्ता” — PK

गया में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव बिहार के लिए एक नया मोड़ है. उन्होंने कहा — “बिहार की जनता अब मजबूरी में वोट नहीं दे रही. भाजपा के डर से या किसी दबाव में नहीं, बल्कि अब उनके पास एक विकल्प है — जन सुराज. यही वजह है कि इस बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है.”

PK ने कहा कि यह मतदान सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलाव की दस्तक है. उनका मानना है कि बिहार की 60 प्रतिशत से ज़्यादा जनता अब बदलाव चाहती है और जनसुराज उसी बदलाव की शुरुआत है.

“छठ के बाद रुके प्रवासी बने एक्स फैक्टर”

प्रशांत किशोर ने कहा कि इस चुनाव में उन प्रवासी मजदूरों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है जो छठ पूजा के बाद अपने गांवों में रुके रहे. उन्होंने कहा — “बढ़ा हुआ मतदान इस बात का सबूत है कि लोग जनसुराज को विकल्प मानकर वोट दे रहे हैं.”

PK ने आत्मविश्वास भरे अंदाज़ में कहा – “14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखेगा.”

सम्राट चौधरी पर तंज, एनडीए पर हमला

बातों ही बातों में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा – “सम्राट चौधरी पहले ये देख लें कि तारापुर में खुद जीत रहे हैं या नहीं. उन्हें हर नेता को बुलाकर रैलियाँ करनी पड़ रही हैं, क्योंकि एनडीए के पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा.”

PK ने कहा कि बिहार की जनता अब पुराने वादों से आगे बढ़ चुकी है. इस बार का चुनाव जनता की उम्मीदों, बदलाव की सोच और नए बिहार की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है.

