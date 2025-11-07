Biharराज्य

PK के मन में फूटा लड्डू…बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर – जनता ने बदलाव का रास्ता चुन लिया

Amzad Khan7 November 2025 - 2:44 PM
2 minutes read
Prashant Kishor Bihar Election Statement
बिहार चुनाव पर बोलते हुए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बोले—“बदलाव की दस्तक दे चुकी है बिहार की जनता

Prashant Kishor Bihar Election Statement : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने पूरे सूबे में सियासी हलचल मचा दी है. 6 नवंबर को हुई वोटिंग में 64 फीसदी से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. यह आज़ादी के बाद बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत रहा. हर तरफ इस रिकॉर्ड वोटिंग की चर्चा है – चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक गलियारों तक. लेकिन सबसे ज्यादा खुश नज़र आए जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK), जिन्होंने इस मतदान को बिहार की नई सोच और जागरूक जनता की जीत बताया.

“जनता ने जनसुराज को चुना एक नया रास्ता” — PK

गया में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह चुनाव बिहार के लिए एक नया मोड़ है. उन्होंने कहा — “बिहार की जनता अब मजबूरी में वोट नहीं दे रही. भाजपा के डर से या किसी दबाव में नहीं, बल्कि अब उनके पास एक विकल्प है — जन सुराज. यही वजह है कि इस बार इतनी बंपर वोटिंग हुई है.”

PK ने कहा कि यह मतदान सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलाव की दस्तक है. उनका मानना है कि बिहार की 60 प्रतिशत से ज़्यादा जनता अब बदलाव चाहती है और जनसुराज उसी बदलाव की शुरुआत है.

“छठ के बाद रुके प्रवासी बने एक्स फैक्टर”

प्रशांत किशोर ने कहा कि इस चुनाव में उन प्रवासी मजदूरों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है जो छठ पूजा के बाद अपने गांवों में रुके रहे. उन्होंने कहा — “बढ़ा हुआ मतदान इस बात का सबूत है कि लोग जनसुराज को विकल्प मानकर वोट दे रहे हैं.”

PK ने आत्मविश्वास भरे अंदाज़ में कहा – “14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखेगा.”

सम्राट चौधरी पर तंज, एनडीए पर हमला

बातों ही बातों में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा – “सम्राट चौधरी पहले ये देख लें कि तारापुर में खुद जीत रहे हैं या नहीं. उन्हें हर नेता को बुलाकर रैलियाँ करनी पड़ रही हैं, क्योंकि एनडीए के पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा.”

PK ने कहा कि बिहार की जनता अब पुराने वादों से आगे बढ़ चुकी है. इस बार का चुनाव जनता की उम्मीदों, बदलाव की सोच और नए बिहार की ओर बढ़ते कदमों का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें : बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan7 November 2025 - 2:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

दिवंगत बूटा सिंह केस में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने की अपने वकील के माध्यम से उपचुनाव तक पेशी से राहत की मांग

7 November 2025 - 2:04 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

पंजाब में किसानों की बड़ी जीत: 10 लाख से ज्यादा किसानों को मिला एमएसपी का लाभ, सरकार की पारदर्शी नीति का असर

7 November 2025 - 12:32 PM
Photo of लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

लुधियाना बस अड्डा ठेका विवाद पर परिवहन मंत्री भुल्लर का बड़ा बयान: पारदर्शिता पर उठे सभी सवालों का दिया जवाब

7 November 2025 - 11:59 AM
Photo of बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

6 November 2025 - 7:47 PM
Photo of Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

6 November 2025 - 4:18 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय पर सीएम भगवंत सिंह मान का केंद्र को करारा जवाब: “शब्दों का खेल नहीं चलेगा, फैसला वापस लो”

पंजाब विश्वविद्यालय पर सीएम भगवंत सिंह मान का केंद्र को करारा जवाब: “शब्दों का खेल नहीं चलेगा, फैसला वापस लो”

6 November 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

6 November 2025 - 2:36 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

6 November 2025 - 2:18 PM
Photo of Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

Bihar Election 2025 Voting Percentage : बिहार में वोटिंग का जोश चरम पर…11 बजे तक 27.65% मतदान, जनता बोली – अबकी बार बदलाव पक्का

6 November 2025 - 1:30 PM
Back to top button