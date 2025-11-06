Biharराज्य

बिहार में पीएम मोदी की गर्ज: “जनता का जोश बता रहा है, एनडीए को मिलने वाला है ऐतिहासिक बहुमत”

Bihar Election 2025
फारबिसगंज रैली में उमड़ी भारी भीड़ - पीएम मोदी ने जनता से कहा, “बिहार का जोश बता रहा है, एनडीए को मिल रहा है ऐतिहासिक समर्थन

Bihar Election 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं. वह अररिया के फारबिसगंज और भागलपुर में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. सुबह 11:30 बजे फारबिसगंज और दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बिहार में चुनावी माहौल को और गरमाएंगे.

एक्स पर पोस्ट कर जताई उत्सुकता

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा — “बिहार में लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता का जोश बता रहा है कि एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है. ऊर्जा से भरे इसी माहौल में मैं बिहार की जनता का आशीर्वाद लेने आ रहा हूं.”

कांग्रेस पर निशाना, 60 साल के कुशासन का जिक्र

फारबिसगंज रैली में जनता से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और पुराने शासन पर तीखा वार किया. उन्होंने कहा कि

“कांग्रेस ने 60 सालों तक देश और बिहार को ठहरा कर रखा. उस दौर में न सड़के बनीं, न रोज़गार मिला, बस भ्रष्टाचार और डर का माहौल रहा.”


स्थानीय लोगों ने भी कहा कि लालू यादव के शासन में “जंगलराज” का दौर था — अपराध चरम पर था और लोग घर से निकलने में डरते थे.

डबल इंजन सरकार से बिहार में आया बदलाव

जनता का कहना है कि मोदी-नीतीश की डबल इंजन सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है. सड़कों का जाल बिछा, बिजली और पुलों की व्यवस्था सुधरी, और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ. एक स्थानीय युवक ने कहा,

“अब घर में रोशनी है, सड़कें चमक रही हैं, और बिहार आगे बढ़ रहा है. हम पीएम मोदी और नीतीश कुमार के काम पर वोट देंगे.”

महिला और किसान योजनाओं से लोगों को मिला सहारा

लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की आर्थिक सहायता मिली है. वहीं, किसान सम्मान निधि से किसानों को लगातार राहत मिल रही है. सरकार युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के लिए आसान लोन भी दे रही है.

फिर एनडीए सरकार बनेगी” – जनता का विश्वास

भागलपुर से लेकर फारबिसगंज तक लोगों में एनडीए के समर्थन का उत्साह साफ झलक रहा है. भीड़ में एक बुजुर्ग किसान बोले —

“हमने बहुत राज देखे, पर विकास सिर्फ मोदी-नीतीश की सरकार में देखा. अबकी बार फिर एनडीए.”

बिहार में दिख रहा है एनडीए का जोश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने बिहार के चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी है. भीड़ का जोश, युवाओं का उत्साह और महिलाओं की आंखों में उम्मीद साफ कह रही है – “अब बिहार पीछे नहीं देखेगा” डबल इंजन सरकार की नीतियों ने गांव से लेकर शहर तक नई रोशनी फैलाई है – कहीं नई सड़कें चमक रही हैं, तो कहीं किसानों और महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया है. लोगों का कहना है, अब वे किसी के वादों में नहीं, काम में भरोसा करते हैं.

यह भी पढ़ें : Bihar Election 2025 : “हरियाणा में वोट चोरी, अब बिहार की बारी?” – राहुल गांधी का धमाकेदार बयान, रैली में मचा सियासी तूफान

