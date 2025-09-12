UP News : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में देर रात बिजली काटकर भाजपाइयों पर लाठीचार्ज करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. लाठीचार्च में गंभीर रूप से घायल बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद एसपी डॉ. ईरज राजा ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष वेंकटेश तिवारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा, पांच अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है. परिजनों की मांग पर मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हो गए है.

गठिया गांव में बिजली पोल को लेकर विवाद

गाजीपुर के गठिया गांव में बिजली के पोल को लेकर बीजेपी से जुड़े दो पक्षों में विवाद था. इसी को लेकर राजेश राय बागी और विकास राय के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात नोनहरा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए. आरोप है कि देर रात पुलिस ने थाने की बिजली बंद कर दी और अंधेरे में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया. इस दौरान 35 वर्षीय दिव्यांग बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हो गए. बृहस्पतिवार तड़के उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद जब बीजेपी जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय समेत कई पदाधिकारी सांत्वना देने रूकुंदीपुर गांव स्थित उनके घर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा.

5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

एसपी ने बताया कि नोनहरा थानाध्यक्ष वेंकटेश तिवारी, उप निरीक्षक अवधेश कुमार राय, मुख्य आरक्षी नागेंद्र सिंह यादव, आरक्षी धीरज सिंह, आरक्षी अभिषेक पांडेय और आरक्षी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया. उप निरीक्षक कमलेश गुप्ता, जुल्फिकार अली, आरक्षी मुलायम सिंह, राघवेंद्र मिश्र और राजेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया. नोनहरा थाने की कमान अब निरक्षक पवन उपाध्याय को सौपीं गई है.

