PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए. इस सभा में दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. कार्यक्रम में प्रार्थनाएं, क्रिसमस कैरोल और भजन हुए, और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में आयोजित क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रेम, शांति और करुणा के शाश्वत संदेश को दर्शाता है और क्रिसमस की भावना समाज में सद्भाव और सौहार्द को बढ़ावा दे.
पीएम मोदी ने दी क्रिसमस बधाई
इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि सभी के लिए यह पर्व शांति, करुणा और उम्मीद से भरा आनंद लेकर आए, उन्होंने कामना की कि यीशु मसीह की शिक्षाएं समाज में सद्भाव और भाई को और मजबूत करें.
समुदाय के साथ बढ़ता जुड़ाव
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं. साल 2023 में ईस्टर के अवसर पर उन्होंने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. उसी साल क्रिसमस पर उन्होंने अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की थी. 2024 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के निवास पर डिनर में भाग लिया तथा कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे. सूत्रों के अनुसार, यह समुदाय के साथ नियमित जुड़ाव को दर्शाता है.
यीशु मसीह की शिक्षाओं पर जोर
इस बीच, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भी क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को बधाई दीं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में उम्मीद, प्रेम और करुणा लेकर आए. उन्होंने कामना की कि यीशु मसीह का संदेश हमें मजबूत और संवेदनशील समाज के निर्माण की प्ररेणा दे, आपसी रिश्तों को और सुदृढ़ करे तथा स्थायी शांति को बढ़ावा दे.
क्रिसमस का त्योहार यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है, जो प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देता है. देशभर के चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं और उत्सव आयोजत किए जा रहे हैं.
