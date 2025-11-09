Bihar

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी फिर तेज, चुनाव के बीच बढ़ा विवाद

Ajay Yadav9 November 2025 - 2:57 PM
2 minutes read
Bihar News :
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच बयानबाजी फिर तेज, चुनाव के बीच बढ़ा विवाद

फटाफट पढ़ें

  • पवन और खेसारी की राइवलरी तेज
  • दोनों चुनावी मैदान में सक्रिय
  • खेसारी ने पवन पर कड़ा बयान
  • पवन ने मर्यादा में रहने को कहा
  • घर और निजी जीवन पर विवाद

Bihar News : भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तगड़ी राइवलरी हमेशा चर्चा में रहती है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दोनो सुपरस्टार्स के बीच बयानाजी और भी तेज हो गई है. कभी खेसारी पर पवन सिंह की टिप्पणी सुर्खियों में आती है, तो कभी खेसारी पवन पर कुछ कहते हैं.

पिछले कुछ दिनों में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक-दूसरे के बारे में कई बयान दिए हैं. बता दें कि पवन सिंह और खेसारी दोनों चुनावी मैदान में हैं. पवन सिंह NDA के प्रचारक हैं, जबकि खेसारी RJD के छपरा सीट से उम्मीदवार. इस दौरान खेसारी ने पवन सिंह के बारे में कई बातें कहीं, लकिन उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करने से पवन सिंह नाराज हो गए.

खेसारी ने पवन सिंह और सितारों को लिए कड़ा बयान

कुछ दिनों पहले भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर तीखे बयान दिए थे. उन्होंने कहा था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के चारों बड़े सितारों (पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ) को पागल कर देंगे. चूंकि ये सभी NDA के प्रचारक हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव ने ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया.

लेकिन अब पवन सिंह ने खेसारी को करारा जवाब दिया है. एक चुनावी रैली के दौरान पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए मीडिया से कहा, ‘वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे. हम लोग तू-तड़ाक वाले नहीं हैं. अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं.’

पवन-खेसारी विवाद और मुंबई घर पर प्रतिक्रिया

पवन सिंह ने खेसारी के मुंबई स्थित घर पर बुलडोजर चलने की खबर पर भी प्रतिक्रिया दी. पावन सिंह ने कहा कि उनके घर कानूनी है या गैरकानूनी, इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते. बता दें कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह की शादी में आई परेशानियों पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, जिससे काफी विवाद हुआ था.

खेसारी ने हाल ही में कहा था कि भले ही वो एक घर पर नहीं रहते, लेकिन अपनी बीवी पर रहते हैं. पवन सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. अब देखना होगा कि खेसारी और पवन सिंह के बीच चल रही ये बयानबाजी आखिर कब थमेगी.

यह भी पढ़ें : प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 November 2025 - 2:57 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साधा निशाना

9 November 2025 - 3:30 PM
Photo of तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

तेजस्वी यादव ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, “बोले- प्रधानमंत्री ने लोगों का 65% आरक्षण…”

9 November 2025 - 10:53 AM
Photo of महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

महनार स्ट्रांग रूम के CCTV बंद होने पर RJD का हंगामा, अनु शुक्ला ने की जांच की मांग, DM ने बताए हालात

9 November 2025 - 9:11 AM
Photo of बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

बिहार चुनाव के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा

9 November 2025 - 8:34 AM
Photo of सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

सीतामढ़ी में पीएम मोदी का तीखा वार – “बिहार का बच्चा रंगदार नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा”

8 November 2025 - 4:16 PM
Photo of अमित शाह का राहुल-तेजस्वी पर हमला, कहा – ये लोग घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं

अमित शाह का राहुल-तेजस्वी पर हमला, कहा – ये लोग घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं

8 November 2025 - 3:55 PM
Photo of बिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

बिहार रैली में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना

8 November 2025 - 3:48 PM
Photo of पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की अनोखी मुलाकात, राजनीति के बीच दिखा आपसी सम्मान

8 November 2025 - 2:52 PM
Photo of चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का राजद पर तंज, कहा – ‘जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका’

चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का राजद पर तंज, कहा – ‘जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका’

8 November 2025 - 1:31 PM
Photo of प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा- वोट चोरी कभी मुद्दा नहीं रहा

8 November 2025 - 12:45 PM
Back to top button