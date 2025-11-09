फटाफट पढ़ें

पवन और खेसारी की राइवलरी तेज

दोनों चुनावी मैदान में सक्रिय

खेसारी ने पवन पर कड़ा बयान

पवन ने मर्यादा में रहने को कहा

घर और निजी जीवन पर विवाद

Bihar News : भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तगड़ी राइवलरी हमेशा चर्चा में रहती है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दोनो सुपरस्टार्स के बीच बयानाजी और भी तेज हो गई है. कभी खेसारी पर पवन सिंह की टिप्पणी सुर्खियों में आती है, तो कभी खेसारी पवन पर कुछ कहते हैं.

पिछले कुछ दिनों में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक-दूसरे के बारे में कई बयान दिए हैं. बता दें कि पवन सिंह और खेसारी दोनों चुनावी मैदान में हैं. पवन सिंह NDA के प्रचारक हैं, जबकि खेसारी RJD के छपरा सीट से उम्मीदवार. इस दौरान खेसारी ने पवन सिंह के बारे में कई बातें कहीं, लकिन उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करने से पवन सिंह नाराज हो गए.

खेसारी ने पवन सिंह और सितारों को लिए कड़ा बयान

कुछ दिनों पहले भी खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर तीखे बयान दिए थे. उन्होंने कहा था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के चारों बड़े सितारों (पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ) को पागल कर देंगे. चूंकि ये सभी NDA के प्रचारक हैं, इसलिए खेसारी लाल यादव ने ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया.

लेकिन अब पवन सिंह ने खेसारी को करारा जवाब दिया है. एक चुनावी रैली के दौरान पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए मीडिया से कहा, ‘वो खुद पागल हो चुका है, दूसरों को क्या पागल बनाएंगे. हम लोग तू-तड़ाक वाले नहीं हैं. अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं.’

पवन-खेसारी विवाद और मुंबई घर पर प्रतिक्रिया

पवन सिंह ने खेसारी के मुंबई स्थित घर पर बुलडोजर चलने की खबर पर भी प्रतिक्रिया दी. पावन सिंह ने कहा कि उनके घर कानूनी है या गैरकानूनी, इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते. बता दें कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह की शादी में आई परेशानियों पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, जिससे काफी विवाद हुआ था.

खेसारी ने हाल ही में कहा था कि भले ही वो एक घर पर नहीं रहते, लेकिन अपनी बीवी पर रहते हैं. पवन सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. अब देखना होगा कि खेसारी और पवन सिंह के बीच चल रही ये बयानबाजी आखिर कब थमेगी.

