बड़ी ख़बरराष्ट्रीयविदेश

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

Karan Panchal22 February 2026 - 11:55 AM
1 minute read
Pakistan Airstrike in Afghanistan
अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

Pakistan Airstrike in Afghanistan : पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई है। इस एयरस्ट्राइक में एफ-16 और जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। वही इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए अफगानिस्तान ने कहा कि इन हमलों में हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है।

सरकारी प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा, “कल रात उन्होंने नांगरहार और पत्तिका प्रांतों में हमारे नागरिकों पर बमबारी की, जिसमें महिलाएं और बच्चो सहित दर्जनों लोग शहीद एंव घायल हुए हैं।

इस्लामाबाद मस्जिद पर हुआ था बड़ा हमला

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर इन हमलों की पुष्टि की और बताया कि रमजान की शुरुआत से अब तक तीन हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खुफिया जानकारी के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान और उनके सहयोगियों के आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया है।

इसके अलावा, पाकिस्तान ने उस संगठन को भी निशाना बनाया है, जिसने इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 लोग मारे गए और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह हमला 2008 के मैरियट होटल बम धमाके के बाद इस्लामाबाद पर हुआ सबसे घातक हमला था।

तालिबान ने नहीं की कोई ठोस कार्रवाई

पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान से बार-बार अनुरोध किया है कि वह अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए होने से रोके, लेकिन अफगान तालिबान ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेगा बदला

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जोर देकर बोला है कि पाकिस्तान से इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। अभी के लिए तालिबानी प्रशासन नुकसान का जायजा ले रहा है और उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल से 8 आतंकी गिरफ्तार, ISI के इशारे पर कर रहे थे काम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 February 2026 - 11:55 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

23 February 2026 - 6:47 PM
Photo of बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

23 February 2026 - 6:23 PM
Photo of ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

23 February 2026 - 3:08 PM
Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, त्रिशूली नदी में गिरी बस, 15 से अधिक लोगों की मौत, 27 घायल

नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, त्रिशूली नदी में गिरी बस, 15 से अधिक लोगों की मौत, 27 घायल

23 February 2026 - 1:21 PM
Photo of AAP मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सैनी पर लगाए फर्जी ज्वाइनिंग के आरोप

AAP मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सैनी पर लगाए फर्जी ज्वाइनिंग के आरोप

22 February 2026 - 6:56 PM
Photo of WhatsApp New Feature : अब जागने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर शेड्यूल होंगे मैसेज

WhatsApp New Feature : अब जागने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर शेड्यूल होंगे मैसेज

22 February 2026 - 5:44 PM
Photo of Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

22 February 2026 - 4:19 PM
Photo of लिवर कैंसर के इलाज के बीच दीपिका कक्कड़ को आई नई परेशानी, अस्पताल में होना होगा एडमिट

लिवर कैंसर के इलाज के बीच दीपिका कक्कड़ को आई नई परेशानी, अस्पताल में होना होगा एडमिट

22 February 2026 - 2:31 PM
Photo of Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

22 February 2026 - 12:49 PM
Back to top button