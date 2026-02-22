तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल से 8 आतंकी गिरफ्तार, ISI के इशारे पर कर रहे थे काम

Tamil Nadu Terrorists Arrested : तमिलनाडु में खुफिया एजेंसियों ने बड़ी आंतकी साजिश का पर्दाफाश किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत तमिलनाडु से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) और बांग्लादेश (Bangladesh) के आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे थे, जो एक बड़ी आतंकी गतिविधियों की साजिश रच रहे थे।

अलग-अलग हिस्सों में बना रहे थे आतंकी मॉड्यूल

तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्ध आतंकी को दिल्ली लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, इनमें बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में सक्रिय थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी मॉड्यूल बना रहे थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी। ये संदिग्ध लगातार अपने आकाओं से सीमा पार के निर्देशों को प्राप्त कर रहे थे।

ये रही आतंकियों की पहचान

पुलिस ने मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के तौर पर हुई है। ये सभी एंटी-सोशल एक्टिविटी में शामिल हैं।

#WATCH | Tiruppur, Tamil Nadu | Visuals of the six arrested accused, namely Mizanur Rahman, Mohammad Shabat, Umar, Mohammad Litan, Mohammad Shahid, and Mohammad Ujjal from Tamil Nadu, being taken to Delhi, yesterday.



The six accused were arrested by the Delhi Police. https://t.co/SAkLoE8Bji pic.twitter.com/PykAiqRrOv — ANI (@ANI) February 22, 2026

जांच एजेंसी गहनता से कर रही जांच

छापेमारी के दौरान, जांच एजेंसियों को इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डिजिटल डिवाइस मिले हैं। इन डिवाइसों के माध्यम ये आरोपी अपने विदेशी संपर्कों से कनेक्ट थे। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर लिया गया है और जांच एजेंसियां इनके माध्यम से अन्य संदिग्ध संपर्कों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एजेंसियां यह भी जांच रही हैं कि कहीं इस मामले में स्थानीय लोग भी शामिल तो नहीं थे।

#UPDATE | Two more arrests have been made from West Bengal. A total of eight people have now been arrested by the Delhi Police https://t.co/SAkLoE8Bji — ANI (@ANI) February 22, 2026

बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल से भी दो संदिग्धों को अरेस्ट किया है, वही तमिलनाडु से 6 गिरफ्तारियां हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने भारत को दहलाने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जो ISI के इशारे पर काम कर रहे थे।

