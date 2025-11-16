फटाफट पढ़ें

रोहिणी आचार्या ने परिवार और पार्टी से दूरी ली

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया

तेज प्रताप यादव ने उनके कदम को सराहनीय कहा

रोहिणी ने महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी

उनके बयान ने राजनीतिक चर्चा को तेज किया

Bihar News : रोहिणी आचार्या के परिवार और पार्टी छोड़ने के बयान के बाद तेज प्रताप यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो हमारी बहन का अपमान करेगा, उसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र भुगतना पड़ेंगा. तेज प्रताप यादव ने कहा कि रोहिणी दीदी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही हैं. एक मां, एक बहन और एक महिला के रूप में उन्होंने जो कदम उठाया, वह सराहनीय है और शायद ही कोई और ऐसा कर सकता. उनका यह योगदान इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा और हमेशा याद किया जाएगा.

परिवार और पार्टी से दूरी पर विवाद

रोहिणी आचार्या ने सबसे पहले कल एयरपोर्ट पर अपने अपमान का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपना मायका और राजद पार्टी से अलग हो गई हूं. पूछने पर उन्होंने दो नाम लिया और कहा कि यह बात अब आप लोग खुद को चाणक्य कहने वाले संजय यादव और रफीज से पूछिये, तेजस्वी यादव से पूछिये. अब तो स्थिति यह हो गई है कि इनका नाम लेने पर चप्पल से मारा जाता है, अपमानित किया जाता है और घर से निकाला जाता है.

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया

रोहिणी आचार्या ने आज सोशल मीडिया पर फिर पोस्ट किया, जिसने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी. उन्होंने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी. सभी बेटी – बहन, जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे”. सभी बहन- बेटियां अपना घर – परिवार देखें, अपने माता – पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते समय न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती, कभी, ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी पैदा न हो.

