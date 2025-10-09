Bihar

बेरोजगारी भत्ता नहीं, नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया बड़ा वादा

  • तेजस्वी ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया
  • हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा है
  • 20 दिन में नया नियम लागू किया जाएगा
  • पहले 5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं
  • बिहार में हर घर को नौकरी देंगे

Bihar News : राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में बड़ा ऐलान किया है. पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि आजकल ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं करते. अब बिहार में बदलाव आएगा, एक नया उजाला होगा. उन्होंने बताया कि आज वे आपके सामने एक क्रांतिकारी घोषणा करने जा रहे हैं, जो उनकी पहली घोषणा है लेकिन आखिरी नहीं. इसके बाद वे अपना विजन आपके सामने रखेंगे.

बिहार में हर परिवार को नौकरी का वादा

उन्होंने कहा कि बिहार में जिन परिवारों के घर में अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वहां सरकार बनने के बाद हम बीस महीने के अंदर एक नया अधिनियम लाएंगे, जिसके तहत हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी. जब लोग पूछेंगे कि यह कैसे सभंव होगा, तो हम स्पष्ट करेंगे कि इसे वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाएगा और हमारे पास हर चीज का पूरा आंकड़ा मौजूद है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी घोषणाएं वे कर रहे हैं, वही नकल यह सरकार कर रही है. राजद नेता ने कहा कि 17 महीने में हमने जो काम किया था उसमें 5 लाख नौकरियां दी थी. आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं नौकरी देने की बात नहीं कर रहे.

सरकार कर रही है तेजस्वी की नकल

उन्होंने कहा कि हम केवल जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं. हमारे मन में एक कसक है. सत्रह महीने के शासनकाल में हमने पांच लाख नौकरियां दीं, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिली. हम सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करेंगे. तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं, वह पूरा करेंगे और यह योजना पूरी तरह व्यावहारिक है. तेजस्वी द्वारा दिखाई गई राह की नकल ही वर्तमान सरकार कर रही है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीस साल में एनडीए ने असुरक्षा दी और अब हम हर घर नौकरी देंगे. तेजस्वी ने कहा कि हम बिहार को करेक्ट और परफेक्ट सरकार देंगे. बिहार चुनाव के परिणामों के संदर्भ में तेजस्वी ने कहा कि हमें पूरी आशा है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी.

