Nayab Singh Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रजापति समाज के हजारों परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है. पूरे प्रदेश में आयोजित विशेष कार्यक्रम के तहत करीब 1700 गांवों में पात्रता प्रमाण पत्र बांटे गए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा..

“हमारी सरकार ने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि समाधान पर काम किया है.”

इतना ही नहीं उन्होंने याद दिलाया कि दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती पर जो वादा किया गया था, उसे अधिकारियों ने बेहद तेजी से पूरा किया जिसके चलते सिर्फ 1 महीने में ही प्रमाण पत्र वितरण का काम पूरा हो गया. मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज द्वारा उन्हें सम्मान की पगड़ी पहनाने पर धन्यवाद दिया और कहा कि यह प्रमाण पत्र आपके सम्मान की गारंटी है.

प्रजापति समाज की पहचान और सरकार का संकल्प

सैनी ने मिट्टी से बर्तन और मूर्तियां बनाने की कला को “हमारी अमूल्य धरोहर” बताया. उनके मुताबिक, यह कला केवल एक पेशा नहीं बल्कि प्रजापति समाज की रचनात्मक सोच, कौशल और मेहनत का प्रतीक है. सरकार ने इस पारंपरिक कला को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया है और कलात्मक वस्तुएं बनाने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

ओबीसी उत्थान के लिए योजनाएं और शगुन राशि में बढ़ोतरी

हालांकि इस दौरान सीएम सैनी ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए चलाई गई योजनाओं की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा में क्रीमी लेयर की व्यवस्था केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू की गई है और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया है. गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन योजना की राशि 41 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल सके.

कला में आधुनिकता का समावेश और पर्यावरण संरक्षण की पहल

मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, ताकि इसका दायरा बढ़े और नई पीढ़ी भी इसमें रुचि ले सके. साथ ही उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए हर व्यक्ति से एक पेड़ लगाने का निवेदन भी किया. यह कार्यक्रम न सिर्फ प्रजापति समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक बना, बल्कि हरियाणा सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जो परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है.

