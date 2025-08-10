Haryana Van Mahotsav : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिहोवा में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा वाइल्डलाइफ मैप और कुरुक्षेत्र वाइल्डलाइफ मैप का विमोचन किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरस्वती आद्रभूमि जलाशय पर आधारित एक विशेष बुकलेट का भी लोकार्पण किया, जो राज्य के जैविक विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सरस्वती जंगल सफारी की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आज के अवसर पर सरस्वती जंगल सफारी की नींव रखी गई, जो न केवल हरियाणा के वन्य जीवन को संरक्षित करेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी. मुख्यमंत्री ने पेड़ों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश को हराभरा बनाना है.

“एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से बदलेगी हरियाणा की सूरत

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल के तहत हरियाणा में अब तक 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. उन्होंने जानकारी दी कि “एक पेड़ माँ के नाम 2.0” के तहत अब राज्य में 2 करोड़ 10 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरियाणा को हरियाली से भर दें. कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों और आयोजकों को बधाई दी.

यह भी पढ़ें : शिक्षा से जीतेंगे नशे की लड़ाई, पंजाब के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा विशेष पाठ्यक्रम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप