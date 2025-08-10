Punjabराज्य

Punjab School Curriculum : पंजाब सरकार ने अपने अभियान युद्ध नशों विरुद्ध के तीसरे चरण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से लगभग 8 लाख छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस पहल में कुल 3,658 सरकारी स्कूल शामिल होंगे, जहां नामी वैज्ञानिक भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए सत्रों में भाग लेंगे.

राजनीतिक साजिश से फैली थी नशे की लत

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्ष 2009 के बाद राज्य में नशे की समस्या को एक सुनियोजित साजिश के तहत फैलाया गया, जिसमें कुछ प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों की मिलीभगत थी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के संरक्षण में नशा माफिया फलते-फूलते रहे, लेकिन उनकी सरकार ने इस पर सख्ती से कार्रवाई की है. कई हाई-प्रोफाइल आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं और सरकार की यह मुहिम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रही है.

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा और प्रभाव को लेकर जानकारी साझा की. सरकार का मानना है कि स्कूली स्तर पर इस तरह की शिक्षा से युवा वर्ग में मानसिक दृढ़ता आएगी और वे नशे जैसी बुराई से स्वयं को दूर रख सकेंगे.

