Punjab

मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

Ajay Yadav26 November 2025 - 1:10 PM
2 minutes read
Aman Arora Statement :
मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

Aman Arora Statement : श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर राजनीति तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उन्होंने कहा कि इतने ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी का न आना सिखों का अपमान है और पंजाब के प्रति उनकी रवैये को भी दर्शाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि शहीदी दिवस के समारोहों में क्यों नहीं पहुंचे.

पीएम-भाजपा नेता आनंदपुर साहिब नहीं पहुंचे

अमन अरोड़ा ने कहा कि 25 अक्तूबर से श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर कीर्तन, लाइट-एंड-साउंड शो, ड्रोन शो और कई धार्मिक- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किए गए. यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक था और सभी समुदायों और विचारों के लोगों के लिए खुला था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक दिन आनंदपुर साहिब नहीं आए. साथ ही पंजाब बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे, जिन्हें सीएम भगवंत मान ने खुद पत्र लिखकर आमंत्रित किया था.

पीएम नहीं पहुंचे गुरु साहिब के शहीदी स्थल पर

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे. यह सिख पंथ और पंजाब की भावना की अनदेखी है. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की शहादत न होती तो आज हिंदुस्तान का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा है. इसलिए यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की आत्मा से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है.

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र से आनंदपुर साहिब केवल कुछ मिनट की हवाई दूरी पर है, फिर भी प्रधानमंत्री शहीदी समारोह में शामिल नहीं हुए. किसानों की मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, लेकिन कई मांगें केंद्र से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि जब जब केंद्रीय कृषि मंत्री चंडीगढ़ आएं, तो उन्हें किसानों से जमीन पर बैठकर बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ औपचारिकता और फोटो तक सीमित रहना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे बात करें

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र से आनंदपुर साहिब केवल कुछ मिनट की हवाई दूरी पर है, फिर भी प्रधानमंत्री शहीदी समारोह में शामिल नहीं हुए. किसानों की मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, लेकिन कई मांगें केंद्र से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि जब जब केंद्रीय कृषि मंत्री चंडीगढ़ आएं, तो उन्हें किसानों से जमीन पर बैठकर बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ औपचारिकता और फोटो तक सीमित रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 November 2025 - 1:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

26 November 2025 - 12:33 PM
Photo of बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

26 November 2025 - 11:33 AM
Photo of 350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

26 November 2025 - 10:46 AM
Photo of अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

25 November 2025 - 7:23 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

25 November 2025 - 3:58 PM
Photo of जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

25 November 2025 - 3:18 PM
Photo of पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

पंजाब सरकार की सराहनीय पहल, श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, सुविधाओं के विशेष प्रबंध

25 November 2025 - 11:32 AM
Photo of Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

24 November 2025 - 5:26 PM
Photo of पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

24 November 2025 - 10:50 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

23 November 2025 - 4:31 PM
Back to top button