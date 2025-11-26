Aman Arora Statement : श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आनंदपुर साहिब में पंजाब सरकार ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर राजनीति तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उन्होंने कहा कि इतने ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी का न आना सिखों का अपमान है और पंजाब के प्रति उनकी रवैये को भी दर्शाता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि शहीदी दिवस के समारोहों में क्यों नहीं पहुंचे.

पीएम-भाजपा नेता आनंदपुर साहिब नहीं पहुंचे

अमन अरोड़ा ने कहा कि 25 अक्तूबर से श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर कीर्तन, लाइट-एंड-साउंड शो, ड्रोन शो और कई धार्मिक- सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किए गए. यह कार्यक्रम पूरी तरह गैर-राजनीतिक था और सभी समुदायों और विचारों के लोगों के लिए खुला था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक दिन आनंदपुर साहिब नहीं आए. साथ ही पंजाब बीजेपी के नेता भी नहीं पहुंचे, जिन्हें सीएम भगवंत मान ने खुद पत्र लिखकर आमंत्रित किया था.

पीएम नहीं पहुंचे गुरु साहिब के शहीदी स्थल पर

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे. यह सिख पंथ और पंजाब की भावना की अनदेखी है. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की शहादत न होती तो आज हिंदुस्तान का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा है. इसलिए यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की आत्मा से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है.

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र से आनंदपुर साहिब केवल कुछ मिनट की हवाई दूरी पर है, फिर भी प्रधानमंत्री शहीदी समारोह में शामिल नहीं हुए. किसानों की मुद्दों पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, लेकिन कई मांगें केंद्र से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि जब जब केंद्रीय कृषि मंत्री चंडीगढ़ आएं, तो उन्हें किसानों से जमीन पर बैठकर बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ औपचारिकता और फोटो तक सीमित रहना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री किसानों से सीधे बात करें

