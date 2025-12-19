Political News : संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल स्थगन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सांसदों के साथ बैठक की. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, आजमगढ़ सांसद धर्मंद्र यादव और घोसी से सांसद राजीव राय सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे.
इस बैठक को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ से सांसद धर्मंद्र यादव ने सदन का सत्र बढ़ाने की मांग उठाई, उन्होंने कहा कि सत्र बहुत छोटा था और इसे अधिक समय तक चलाना चाहिए था. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए कहा कि हां नारा लगाने के लिए…. हालांकि इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया, उन्होंने कहा कि मैं नारा और सदन में भाषण दोनों देती हूं.
बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई
बैठक के बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक परंपरा के तहत सदन की कार्यवाही समाप्त होने पर लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, उन्होंने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उनमें से कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं.
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 111 प्रतिशत रही. वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 15 बैठकें हुईं. उन्होंने कहा, आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की कार्य उत्पादकता लगभग 111 प्रतिशत रही.. वंदे मातरम् की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी.
ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप