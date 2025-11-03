फटाफट पढ़ें

जयपुर में बेकाबू डंपर ने मचाई तबाही

हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि

करीब 30 लोग घायल, कई की हालत गंभीर

डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी

लोहामंडी क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैला

Jaipur Road Accident : राजस्थान में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. फलोदी में 2 नवंबर को हुए भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत के एक दिन बाद, अब जयपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. राजधानी जयपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कम-से-कम 9 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं. घायलों को कांवटिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. आधिकारियों के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इनमें 6 शव एसएमएस हॉस्पिटल और 4 शव कांवटिया अस्पताल लाए गए हैं.

इलाके में तनाव और आक्रोश

यह दर्दनाक हादसा जयपुर के वयस्त लोहामंडी क्षेत्र में हुआ है. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, डंपर करीब एक किलोमीटर तक बेकाबू होकर सड़कों पर दौड़ता रहा. इस दौरान रास्ते में जो भी वाहन या व्यक्ति सामने आया उसने उसे टक्कर मार दी. डंपर ने कई कारों और बाइकों को धक्का मारा. डंपर एक डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया. डंपर के नीचे कई वाहन भी दब गए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप