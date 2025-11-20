फटाफट पढ़ें

NIA ने जासीर बिलाल वानी को पकड़ा

बेटे का नाम आने पर पिता की मौत हुई

वानी और बेटा पूछताछ में शामिल थे

वानी मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है

अदील राठेर सहारनपुर से पकड़ा गया

Delhi Blast Case : दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी जासीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया और कड़ी सुरक्षा में उसे दिल्ली लाया गया. आतंकी साजिश में बेटे का नाम सामने आने पर पिता शर्मिंदगी से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली. आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बाद आग लगाने वाले मेवा विक्रेता की अस्पताल में मौत हो गई.

NIA ने जासीर बिलाल वानी को पकड़ा

अधिकारियों के अनुसार बिलाल अहमद वानी ने रविवार को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी. अनंतनाग के अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एसएमएचएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए वानी और उसके बेटे जसीर बिलाल को हिरासत में लिया था.

वानी मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी

अधिकारियों ने बताया कि बिलाल को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि उसका बेटा अब भी पूछताछ के लिए हिरासत में है. वानी ‘सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल’ मामले के मुख्य आरोपी डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है. माना जा रहा है कि मुजफ्फर इस समय अफगानिस्तान में है, जबकि उसके छोटे भाई डॉ. अदील राठेर को छह नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप