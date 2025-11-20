Delhi NCR

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई : जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

Delhi Blast Case :
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई: जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

फटाफट पढ़ें

  • NIA ने जासीर बिलाल वानी को पकड़ा
  • बेटे का नाम आने पर पिता की मौत हुई
  • वानी और बेटा पूछताछ में शामिल थे
  • वानी मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है
  • अदील राठेर सहारनपुर से पकड़ा गया

Delhi Blast Case : दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी जासीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया और कड़ी सुरक्षा में उसे दिल्ली लाया गया. आतंकी साजिश में बेटे का नाम सामने आने पर पिता शर्मिंदगी से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली. आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बाद आग लगाने वाले मेवा विक्रेता की अस्पताल में मौत हो गई.

NIA ने जासीर बिलाल वानी को पकड़ा

अधिकारियों के अनुसार बिलाल अहमद वानी ने रविवार को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी. अनंतनाग के अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एसएमएचएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए वानी और उसके बेटे जसीर बिलाल को हिरासत में लिया था.

वानी मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी

अधिकारियों ने बताया कि बिलाल को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि उसका बेटा अब भी पूछताछ के लिए हिरासत में है. वानी ‘सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल’ मामले के मुख्य आरोपी डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है. माना जा रहा है कि मुजफ्फर इस समय अफगानिस्तान में है, जबकि उसके छोटे भाई डॉ. अदील राठेर को छह नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.

