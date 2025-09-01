फटाफट पढ़ें

कमर्शियल गैस सिलेंडर 51.50 रु सस्ता हुआ

दिल्ली में अब 19 किलो सिलेंडर 1580 रु का

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं

हर महीने की 1 तारीख को रेट्स की समीक्षा होती है

होटल-ढाबों को सिलेंडर सस्ता होने से राहत मिली

LPG Cylinder Price Cut : सितंबर महीने की शुरूआत में महंगाई से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है.

सितंबर की शुरुआत एक राहत भरी खबर के साथ हुई है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतों में कटौती की गई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये तक की कटौती की है. ताजा बदलाव के बाद अब दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 1580 रुपये हो गई है. इससे पहसे अगस्त में भी इसकी कीमतों में कटौती की गई थी. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की तरह स्थिर हैं. नई दरें 1 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं.

आईओसीएल की वेबसाइट पर जारी किए गए ताजा रेट्स के अनुसार, 1 सितंबर को की गई कटौती के बाद 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब नई दिल्ली में 1631.50 रुपये से घटकर 1580 रुपये का हो गया है. इसके अलावा कोलकाता में ये 1734.50 रुपये का मिल रहा था, जो अब 1684 रुपये का मिलेगा. मुंबई में भी इसकी कीमतें पहले 1582.50 रुपये थी, जो घटकर अब 1531.50 रुपये हो गई है, वहीं चेन्नई में यह सिलेंडर पहले 1789 रुपये में मिल रहा था, जिसे घटाकर अब 1738 रुपये का कर दिया गया है.

दामों में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट

19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है. अगस्त की शुरुआत में रक्षाबंधन के मौके पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देशभर में इस गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कटौती की है. वहीं उससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये तक घटाई गई थी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और इसके बाद नए रेट जारी किए जाते हैं. ये नई कीमतें क्रूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, इंडियन करेंसी रुपया की स्थिति के अलावा अन्य बाजार स्थितियों पर निर्भर करती हैं और पहली तारीख से लागू हो जाती हैं. 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के लिए राहत भरी है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं

जहां एक तरफ 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, वहीं 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इनकी कीमतें पिछले कुछ महीनों से स्थिर बनी हुई हैं. आखिरी बार 8 अप्रैल को घरेलू सिलेंडर के दाम में संशोधन किया गया था, लेकिन तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्तमान में 14 किलो का घरेलू सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये का मिल रहा है.

