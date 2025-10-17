फटाफट पढ़ें

महागठबंधन में सीट बंटवारा असमंजस में

पहले चरण का नामांकन आज अंतिम दिन

कांग्रेस-48, राजद ने पुराने नए प्रत्याशी तय

कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार

राजद-136, कांग्रेस-61, वामदल-31, वीआईपी

Bihar Assembly Election 2025 : महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक स्थिति असमंजसपूर्ण बनी हुई है. हालांकि, कई सीटों पर दलों ने अपने सिंबल जारी कर दिए. महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना नामांकन भी भर दिया है, लेकिन, सीटों का अंतिम बंटवारा अभी भी तय नहीं हुआ है.

पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन

पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी घटक दलों ने अपनी सूची जारी कर दी है, और 60 प्रतिशत से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भी भर दिया. लेकिन, अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूल तय नहीं हुआ है. कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जबकि राजद ने पुराने विधायकों के साथ कुछ नए चेहरों को सिंबल दिया है, लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है कि वह कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं. इसके अलावा, वामदल के लगभग 80 फीसदी से अधिक प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भर दिया है.

सीटों का संभावित फॉर्मूला तय

सूत्रों के अनुसार, कई सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच पेंच फंसा हुआ है. इसी कारण कांग्रेस ने इस बार अलग-अलग रणनीति अपनानी शुरू कर दी है. 2020 की विधानसभा के तरह, इस बार भी कांग्रेस लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. इतना ही नहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है. राजद और वामदल अब भी कांग्रेस को 70 सीट देने के लिए तैयार नहीं हैं. इस बीच, वीआईपी डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है. अब तक तय फॉर्मूला के अनुसार, इंडिया गठबंधन में राजद को लगभग136, कांग्रेस को 61 , वामदल को 31, वीआईपी को 15 सीटें मिल सकती है.

