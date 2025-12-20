Punjab

इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

Karan Panchal20 December 2025 - 6:50 PM
1 minute read
Italy Road Accident
इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

Italy Road Accident : इटली में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाबी युवक की मौत हो गई है। मृतक नवांशहर में शहीद भगत सिंह नगर जिले के गांव हेड़ियां का रहने वाला था। मृतक की पहचान परमजीत पम्मा (43) के रूप में हुई है। वह बेहतर भविष्य के लिए करीब 2 से 3 साल पहले इटली गया था। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता

जानकारी के मुताबिक, साइकिल सवार परमजीत की छोटे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना कैसे हुई और इसमें किसी तरह की लापरवाही तो नहीं थी। विदेश में हुई इस दुखद घटना ने एक बार फिर प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

