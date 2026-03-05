राष्ट्रीयविदेश

अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास किया हमला, 87 लोगों की मौत, कई अब भी लापता

Karan Panchal5 March 2026 - 12:50 PM
2 minutes read
Iran Israel War
अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास किया हमला, 87 लोगों की मौत, कई अब भी लापता

Iran Israel War : ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग में अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास ईरानी जहाज पर हमला किया है। प्रमुख समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस हमले में अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है, तथा 32 की हालत गंभीर है। अभी भी कई लापता है। श्रीलंका नौसेना द्वारा अभी तलाश जारी है।

अमेरिका ने दी थी हमले की जानकारी

आपको बता दें कि इस हमले की जानकारी अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने दी थी। उन्होंने बताया था कि अमेरिका ने हिन्द महासागर स्थित ईरानी युद्ध पोत पर सबमरीन से हमला किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस तरह का हमला पहली बार हुआ है। हमले की पुष्टि श्रीलंका नौसेना ने भी की थी। उनके अनुसार, ईरानी युद्ध पोत द्वारा आपातकालीन सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही श्रीलंका द्वारा बचाव दल भेजा गया था।

बताया जा रहा है कि ईरानी युद्धपोत विशाखापत्तनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास MILAN 2026 में शामिल होने आया था। अभ्यास के बाद यह वापस लौट रहा था। उसी समय श्रीलंका के समीप हमला हुआ। यह IRIS DENA मौज-क्लास फ्रिगेट क्लास का युद्धपोत था।

श्रीलंका नौसेना द्वारा बचाव अभियान जारी

श्रीलंका द्वारा सूचना मिलने के बाद राहत बचाव जारी है। श्रीलंका नौसेना के प्रवक्ता बुद्धिका संपथ ने पत्रकारों से बताया कि अब तक 87 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। श्रीलंका विदेश मत्रालय के अनुसार, जहाज में 180 लोग सवार थे। श्रीलंका स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डॉ. अनिल जयसिंघे ने बताया कि 79 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

अब तक का घटनाक्रम

अमेरिका-इजरायल का फोकस ईरानी परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर रहा है। इस पर लगातार हमले हो रहे हैं। जवाब में ईरान द्वारा गल्फ देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस, दूतावासों और इजरायल पर ड्रोन-मिसाइल से हमला कर रहा है। साथ ही हॉर्मुज को बंद कर दिया है।

हिन्द महासागर तक पहुंची युद्ध की आंच

अभी तक यह लड़ाई मिडिल-ईस्ट देशों तक ही सीमित थी, लेकिन अमेरिकी सबमरीन के हमले से लड़ाई की आंच हिन्द महासागर में भी फैल गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से समुद्र व्यापार प्रभावित होने की संभावना है।

हिंद महासागर से कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 25-30 प्रतिशत हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अगर यह लड़ाई हिंद महासागर में जारी रही तो भारत, चीन समेत अन्य एशियाई देशों पर ऊर्जा संकट बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें- ईरान-इजरायल जंग में पाकिस्तान ले सकता है एक्शन, रक्षा समझौते के तहत डार का बड़ा बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 March 2026 - 12:50 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

दिल्ली में सड़कें टूटी, बिजली कट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं- केजरीवाल

6 March 2026 - 7:39 PM
Photo of अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

अमेरिका समेत इन देशों को आई यूक्रेन की याद, ड्रोन गिराने का मांगा फॉर्मूला- जेलेंस्की का दावा

6 March 2026 - 5:53 PM
Photo of देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन 

6 March 2026 - 5:02 PM
Photo of UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

UPSC में बिहार की रुचि सिंह ने कर दिया कमाल, पापा इंस्पेक्टर और बेटी बन गई IPS

6 March 2026 - 4:57 PM
Photo of Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

Shravasti Murder Case : ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने की किसान नेता आंचल मिश्रा की हत्या, जंगल में मिला कंकाल

6 March 2026 - 4:03 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

Chardham Yatra 2026 : आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

6 March 2026 - 3:15 PM
Photo of UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

UPSC 2025 का रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, जानें दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

6 March 2026 - 3:07 PM
Photo of India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

India Russia Relations : भारत में पेट्रोल-डीजल पर बड़ा अपडेट, रूस से तेल खरीद पर बड़ी राहत

6 March 2026 - 2:39 PM
Photo of हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

हथियार डाल दें नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, व्हाइट हाउस से ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी

6 March 2026 - 2:16 PM
Photo of असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

असम में सुखोई-30 MKI फाइटर जेट क्रैश, भारतीय वायुसेना ने की पुष्टि

6 March 2026 - 11:53 AM
Back to top button