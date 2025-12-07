IndiGo Flights Crisis : देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बीते दिनों से इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द व देरी से चल रही हैं। जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। यात्रियों को हो रही परेशानियों पर सरकार ने इंडिगो को पैसा रिफंड करने के निर्देश दिए है।

आज इतनी फ्लाइट्स कैंसिल

5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुईं। वहीं आज छठे दिन भी यही सिलसिला जारी है। रविवार को भी इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, जयपुर त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं।

हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। लेकिन एयरलाइन का ये दावा धरातल पर कम दिखाई पड़ता है। सरकार ने इंडिगो को रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश दिए है।

इंडिगो CEO को शो-कॉज नोटिस

DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरस को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया है। उड्डयन नियामक DGCA ने पिछले 5 दिन से जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब न देने पर DGCA एक तरफा फैसला ले सकेगा साथ ही कंपनी को पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक पूरा करने का आदेश दिया हैं।

फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच रेलवे ने संभाली कमान

फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने का घोषणा किया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी) दिलीप कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरो के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

The meltdown of Indigo operations and the chaos in airports throughout the country point to a massive failure of the Management of Indigo, the Ministry of Civil Aviation, DGCA and the whole government



The new Rules were notified in January 2024. Yet, over the past 23 months the… — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 7, 2025

कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम का सरकार पर किया हमला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इकॉनमी क्लास के किराए को कैप करना सही कदम है. उन्होंने कहा कि जब तक एयरलाइन सेक्टर में ‘डुओपॉली’ बनी रहेगी’ तब तक किराए पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंडिगो संकट एयरलाइन मैनेजमेंट, DGCA और केंद्र सरकार की सामूहिक विफलता को दर्शाता है।

I am glad that the Ministry of Civil Aviation has woken up at last and capped the Economy Class fares



As long the duopoly in the airline sector remains, caps on Economy Class fares must remain in force



Absent robust competition, the only way to protect public interest is price… — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 7, 2025

ये भी पढ़ें- गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप