राष्ट्रीय

इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

Karan Panchal7 December 2025 - 1:51 PM
2 minutes read
IndiGo Flights Crisis
इंडिगो की छठे दिन भी 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सरकार का एक्शन, पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश

IndiGo Flights Crisis : देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बीते दिनों से इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द व देरी से चल रही हैं। जिसको लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। यात्रियों को हो रही परेशानियों पर सरकार ने इंडिगो को पैसा रिफंड करने के निर्देश दिए है।

आज इतनी फ्लाइट्स कैंसिल

5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुईं। वहीं आज छठे दिन भी यही सिलसिला जारी है। रविवार को भी इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, जयपुर त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं।

हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। लेकिन एयरलाइन का ये दावा धरातल पर कम दिखाई पड़ता है। सरकार ने इंडिगो को रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के सख्त निर्देश दिए है।

इंडिगो CEO को शो-कॉज नोटिस

DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्केरस को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया है। उड्डयन नियामक DGCA ने पिछले 5 दिन से जारी संकट के चलते कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब न देने पर DGCA एक तरफा फैसला ले सकेगा साथ ही कंपनी को पैसे रिफंड करने और कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स के लिए पूरा रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक पूरा करने का आदेश दिया हैं।

फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच रेलवे ने संभाली कमान

फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद रेलवे ने 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने का घोषणा किया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी) दिलीप कुमार ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरो के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम का सरकार पर किया हमला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इकॉनमी क्लास के किराए को कैप करना सही कदम है. उन्होंने कहा कि जब तक एयरलाइन सेक्टर में ‘डुओपॉली’ बनी रहेगी’ तब तक किराए पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंडिगो संकट एयरलाइन मैनेजमेंट, DGCA और केंद्र सरकार की सामूहिक विफलता को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें- गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal7 December 2025 - 1:51 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी टूटी, दोनों ने सोशल मीडिया पर जताया दर्द

7 December 2025 - 3:51 PM
Photo of गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट, 4 टूरिस्ट समेत 25 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख

7 December 2025 - 2:31 PM
Photo of गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

7 December 2025 - 12:45 PM
Photo of गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

गोवा के नाइटक्लब में भीषण आग : 23 कर्मचारियों की मौत, सुरक्षा लापरवाही की जांच शुरू

7 December 2025 - 7:54 AM
Photo of बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

बाबरी मस्जिद की बरसी पर UP में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

6 December 2025 - 5:34 PM
Photo of पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार, VIDEO जारी कर न्याय की मांग

6 December 2025 - 4:48 PM
Photo of IndiGo यात्रियों के लिए राहत की ख़बर, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिटर्न, सरकार ने जारी किया आदेश

IndiGo यात्रियों के लिए राहत की ख़बर, कैंसिल हुई फ्लाइट्स के पैसे होंगे रिटर्न, सरकार ने जारी किया आदेश

6 December 2025 - 4:22 PM
Photo of भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

भारतीय रेल की बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानें क्या है रूट और टाइमिंग

6 December 2025 - 12:59 PM
Photo of इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

इंडिगो की 2 हजार से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, सरकार लेगी एक्शन

6 December 2025 - 12:26 PM
Photo of दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को भेजा नोटिस, वित्तीय लेन-देन की डिटेल्स तलब

दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को भेजा नोटिस, वित्तीय लेन-देन की डिटेल्स तलब

6 December 2025 - 10:36 AM
Back to top button