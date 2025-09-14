फटाफट पढ़ें

इंडिगो फ्लाइट टेकऑफ से पहले रुकी

पायलट ने 151 यात्रियों की जान बचाई

फ्लाइट में डिंपल यादव भी सवार थीं

IndiGo plane : उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार, 14 सितंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली. दिल्ली के लिए उड़ान भर रही इंडिगो की फ्लाइट टेकऑफ के दौरान रनवे पर ही अचानक रुक गई. पायलट ने समय पर विमान को रोककर 151 यात्रियों की जान बचाई. इस विमान में सपा सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थीं.

सूत्रों के मुताबिक, विमान ने रनवे पर तेज गति से रफ्तार पकड़ी, लेकिन फिर भी उड़ान भरने में असफल रहा. विमान के पायलट ने समझदारी दिखाते हुए विमान को रनवे के आखिरी हिस्से तक पंहुचने से पहले ही रोक दिया. इस घटना से दौरान विमान में मौजूद यात्री घबरा गए. हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित रहे. बाद में एयरलाइन ने सभी को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा.

सूरत-दुबई फ्लाइट अहमदाबाद उतरी

बता दें कि हाल ही में सूरत से दुबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट करना पड़ा था. इस विमान में लगभग 170 से अधिक यात्री सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि यह इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, बल्कि तकनीकी खराबी के चलते उड़ान को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया था.

सभी यात्री दूसरी फ्लाइट से भेजे गए

विमान उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहा था, जिसके चलते पायलट ने सूरत से दुबई की बजाय विमान को अहमदाबाद में उतारने का फैसला किया. अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया. इंडिगो एयरलाइंस ने तुरंत दूसरे विमान की व्यवस्था कर दी, ताकि सभी यात्री दुबई के अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँच सकें. यात्रियों को किसी प्रकार की चोट या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा.

