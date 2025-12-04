Punjab News : पंजाब में हथियार रखने के वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य में हज़ारों हथियार लाइसेंस रद्द किए जाने की संभावना है. एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब पुलिस ने राज्य सरकार को करीब 7,000 हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है. इससे पहले मार्च 2023 में सरकार 803 हथियार लाइसेंस रद्द कर चुकी हैं.

पंजाब में बढ़ते गन कल्चर और शादी-समारोहों में फायरिंग की घटनाओं के मद्देनजर राज्य पुलिस ने गंभीर चिंता जताई है. विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि कई लोग सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ मामलों में उनका इस्तेमाल अपराधी गतिविधियों में भी हो रहा है. इसी कारण राज्य में बड़ी संख्या में हथियार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है. पंजाब में करीब 3.46 लाख हथियार लाइसेंस हैं, जो इसे देश का सबसे अधिक लाइसेंसधारक वाला राज्य बनाता है.

लाइसेंस रद्द और अवैध हथियारों की चुनौती

पुलिस के मुताबिक, पंजाब में हथियार लाइसेंस रखने वाले लोग देश की कुल आबादी का केवल 2% हैं, जबकि देश के कुल लाइसेंसशुदा हथियारों का लगभग 10% पंजाब में है. 2021 में मोहाली में युवा अकाली दल नेता विक्की मिड्डूखेड़ा और 2022 में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी हाई-प्रोफाइल शूटआउट ने पंजाब के गन कल्चर को सुर्खियों में ला दिया. हालांकि गन हाउस मालिकों ने इस कार्रवाई से व्यापार में नुकसान की शिकायत की है. उनका कहना है कि लाइसेंसशुदा हथियार अपराधों में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जबकि असली समस्या अवैध हथियारों की है.

