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सोने-चांदी के दामों में गिरावट: सोना ₹1200 सस्ता, जानें लेटेस्ट रेट

Ajay Yadav24 April 2026 - 2:25 PM
1 minute read
Gold-silver Price Today :
सोने-चांदी के दामों में गिरावट: सोना ₹1200 सस्ता, जानें लेटेस्ट रेट

Gold-silver Price Today : आज देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोने के भाव में करीब 10 ग्राम पर लगभग 1200 रुपये तक की कमी देखी गई है, जबकि चांदी के दामों में भी मामूली नरमी आई है.

भारत में सोना हमेशा से निवेश और आभूषण दोनों के लिहाज से लोगों की पहली पसंद रहा है. खासकर शादी-ब्याह, त्योहारों जैसे धनतेरस, अक्षय तृतीया और दिवाली के मौके पर इसकी मांग काफी बढ़ जाती है. इन अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए बाजार में इसकी खपत भी तेज हो जाती है.

निवेश और आर्थिक सुरक्षा में सोने की भूमिका

इसके अलावा, निवेश के तौर पर लोग सोने के सिक्के, बार और गोल्ड ETF में भी पैसा लगाना सुरक्षित विकल्प मानते हैं. आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो सोना लंबे समय से महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के समय एक मजबूत सुरक्षा विकल्प माना जाता है. जब बाजार में अस्थिरता बढ़ती है या ब्याज दरों में गिरावट आती है, तो सोने की कीमतों में अक्सर बढ़ोतरी देखने को मिलती है. हालांकि, अल्पकाल में इसके भाव में उतार-चढ़ाव बना रहता है, लेकिन दीर्घकाल में इसका मूल्य स्थिर और मजबूत माना जाता है.

देशभर में चांदी के दामों में हल्की गिरावट

वहीं चांदी के बाजार में भी आज हल्की गिरावट देखने को मिली है. देशभर में चांदी की औसत कीमत लगभग 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है, जबकि प्रति ग्राम इसका भाव करीब 259.90 रुपये रहा. प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी यही दरें देखने को मिलीं. हालांकि चेन्नई में चांदी की कीमत थोड़ी अधिक रही और यहां यह लगभग 2,69,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंची.

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Ajay Yadav24 April 2026 - 2:25 PM
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