फटाफट पढ़ें:

शुभम और सहयोगियों पर कार्रवाई जारी

रैकेट में 1,000 करोड़ रुपये शामिल

लखनऊ और कई शहरों में छापेमारी

पुलिस ने 32 लोग गिरफ्तार, शुभम फरार

फर्जी पते और कंपनियां बरामद हुईं

Cough Syrup Case : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम कफ सिरप से जुड़े बड़े गैरकानूनी कारोबार की जांच में जुटी हुई है. शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे लखनऊ जोनल ऑफिस के निर्देश पर (ED) ने इस मामले में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. शरूआती जानकारी के अनुसार, इस अवैध रैकेट में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम शामिल है. ईडी की टीम फिलहाल सभी ठिकानों पर छानबीन और दस्तावेजों की जांच कर रही है.

ईडी की टीम ने कफ सिरफ रैकेट मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उनके सहयोगी अलोक सिंह, अमित सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की. इसके अलावा उन मैन्युफैक्चरर्स के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से कफ सिरप की सप्लाई के लिए उपलब्ध कराई थी. साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी ED ने छानबीन शुरू की है.

ED ने शुभम जायसवाल के ठिकानों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इसमें उनके सहयोगी अलोक सिंह और अमित सिंह के साथ-साथ उन मैन्युफ़ैक्चरर्स के ठिकाने शामिल हैं, जिन्होंने धोखाधड़ी के जरिए कफ सिरप की सप्लाई अवैध कारोबार के लिए की. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है.

वाराणसी समेत कई शहरों में छापेमारी

यह छापेमारी लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), रांची (झारखंड) और अहमदाबाद (गुजरात) में चल रही है. अधिकारियों के अनुसार, ECIR दर्ज किया गया है, जो पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों, लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर है. ये एफआईआर कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई से जुड़ी हैं.

1,000 करोड़ के रैकेट में शुभम जायसवाल फरार

जांच में पता चला है कि इस रैकेट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध पैसा (POC) शामिल है. मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब भी फरार है और उसके दुबई में छिपे होने की संभावना जताई जा रही है. उसके पिता भोला प्रसाद गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. छापेमारी में कई फर्जी पते और फर्जी फर्में भी मिली हैं, जिन पर ये अवैध कारोबार चल रहा था और जिनके नाम से कफ सिरप की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही थी।

इस छापेमारी में कई नकली पते और फर्जी कंपनियां भी बरामद हुई हैं, जिनके माध्यम से अवैध कारोबार चलाया जा रहा था और इनके नाम पर कफ सिरप की गैरकानूनी खरीद-फरोख्त की जा रही थी.

