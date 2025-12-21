Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र रोहतक में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। 12 बजकर 13 मिनट पर झटके महसूस किया गए। बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 दर्ज की गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं है।

असम में भी भूकंप के झटके

इससे पहले शनिवार 20 दिसंबर को असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई थी। इस भूकंप का केंद्र असम के दरांग जिले में धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था।

जानें क्यों आते हैं भूकंप

हमारी धरती के नीचे कुल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये 7 टेक्टोनिक प्लेट्स अपने-अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। हालांकि, घूमने के दौरान कई बार ये टेक्टोनिक प्लेटें एक प्लेटें फॉल्ट लाइन पर टकराती हैं। अब इनके टकराने के कारण घर्षण पैदा होता जिससे ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा बाहर निकलने का रास्ता खोजती हैं। इसी कारण धरती पर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं।

