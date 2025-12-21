CBI की बड़ी कार्रवाई, Army अफसर रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार, करोड़ों रुपए जब्त

Army Officer Bribe Case : CBI ने रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शनिवार को की गई। आरोप है कि शर्मा, जो उत्पादन विभाग में तैनात हैं, ने बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली।

घर से करोड़ रुपए की रकम जब्त

तलाशी के दौरान शर्मा के घर से 2.36 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इस मामले में उनकी पत्नी, कर्नल काजल बाली, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। काजल, जो डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट (DOU) श्रीगंगानगर (राजस्थान) में कमांडिंग ऑफिसर हैं, के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए।

इसके अलावा, मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफसर और बिचौलिया दोनों 23 दिसंबर तक CBI की हिरासत में रहेंगे।

प्राइवेट कंपनियों के साथ लाभ की साजिश

CBI के मुताबिक, लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। इस मामले की शिकायत 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी।

