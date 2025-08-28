फटाफट पढ़ें

दिल्ली-NCR में बारिश और ठंडी हवाएं

2 सितंबर तक रुक-रुक कर बारिश संभव

तापमान 32°C के आसपास रहने का अनुमान

यमुना का जलस्तर खतरे से ऊपर पहुँचा

बंगाल की खाड़ी का असर दिल्ली पर जारी

Delhi Weather Update : दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है. आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाये हुए हैं. कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई.

हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे. दोपहर से शाम के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं- कहीं गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं. हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे मौसम सुहावना रहेगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर सुर्खियों में है. बुधवार देर शाम यमुना का जलस्तर 205.35 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से थोड़ा ऊपर है. प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है. हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि प्रशासन ने पहले ही कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है.

बंगाल की खाड़ी के लो प्रेशर का असर

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 2 सितंबर तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है. 29 और 30 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान तापमान 30-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर दिल्ली के मौसम पर पड़ रहा है, जिससे बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

बीते बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था. आज भी तापमान में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं है. आर्द्रता का स्तर 75-89% के बीच रह सकता है, जिससे मौसम में हल्की उमस महसूस हो सकती है.

यह भी पढ़ें : अब मेरठ से वाराणसी तक सीधा सफर, मेरठ-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का वाराणसी तक विस्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप