Ajay Yadav12 December 2025 - 1:06 PM
2 minutes read
DGCA Action : देश की विमानन व्यवस्था में चल रहे संकट के बीच DGCA ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया और अपने चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया. ये अधिकारी एयरलाइन की सुरक्षा, पायलट प्रशिक्षण और संचालन नियमों के बीच पालन की निगरानी करते हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स आज DGCA के सामने पेश हो सकते हैं. हाल के दिनों में इंडिगो की कई उड़ानें के रद्द होने की समस्या ने स्थिति को और जटिल बना दिया है.

इंडिगो ने 1,600 से अधिक उड़ानें रद्द की

बीते सप्ताह शुक्रवार को भारत भर में इंडिगो ने 1,600 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं, जो अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान साबित हुआ. इस संकट का मुख्य वजह (Flight Duty Time Limitations) फेज-2 को सही तरीके से लागू करने में इंडिगो की विफलता के साथ-साथ क्रू रोस्टर और स्टाफ प्रबंधन में एयरलाइन का कुप्रबंधन था. इन सब के बीच सरकार ने भी एयरलाइन की योजना और प्रबंधन को इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया.

रद्द उड़ानों के बीच सरकार ने उठाए कड़े कदम

जैसे-जैसे रद्द उड़ानों से यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई, सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए. रिफंड समय पर देने के लिए सख्त समयसीमा तय की गई, जबकि अन्य एयरलाइनों को टिकट कीमतों को नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया. साथ ही, इंडिगो को अपनी दैनिक उड़ानों की संख्या 10% तक घटाने का आदेश भी दिया गया.

इंडिगो की उड़ान कटौती और DGCA की कार्रवाई

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कटौती के बाद इंडिगो 1,950 उड़ानें संचालित करेगा, जिनमें लगभग तीन लाख यात्री यात्रा करेंगे. सामान्यतः एयरलाइन सर्दियों में करीब 2,300 उड़ानें प्रतिदिन संचालित करती है. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को DGCA अधिकारियों को सीधे इंडिगो के मुख्यालय भेजा गया ताकि वे स्थिति की लाइव निगरानी कर सकें. उसी दिन दिल्ली और बेंगलुरु हवाईअड्डों पर 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं.

वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में बताया कि इंडिगो ने एक दिसंबर को हुई बैठक में किसी भी समस्या का जिक्र तक नहीं किया था, जो इस स्थिति को और गंभीर बनाता है.

