फटाफट पढ़ें

दिल्ली में AQI 400 पार, हवा बेहद खराब बनी हुई है

PM2.5–PM10 में सुधार नहीं, राहत की उम्मीद कम है

ग्रैप-4 लागू, फिर भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है

तापमान 12–26°, धुंध और कोहरा पूरे दिन रहेगा

विशेषज्ञों ने मास्क और घर में रहने की सलाह दी है

Delhi AQI Today : दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए भले ही ग्रैप-4 लागू कर दिया गया हो, लेकिन बुधवार को भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, हवा में PM2.5 और PM10 की स्तर में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है. इस बीच, तापमान में भी गिरावट जारी है, आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

सुबह और शाम के समय धुंध व हल्का कोहरा छाया रहेगा. वहीं, हवा की गति कम रहने से प्रदूषण स्तर में सुधार की संभावना नहीं है. ऐसे में बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना जरूरी होगा.

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर

राजधानी दिल्ली में AQI फिलहाल करीब 388 दर्ज किया गया है, जो अब भी खतरनाक स्तर में आता है. पिछले 24 घंटों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है. वहीं PM2.5 का स्तर 269 और PM10 का स्तर 353 तक पहुंच गया हैं, जो स्पष्ट रूप से खतरे की सीमा से ऊपर है. यह हालात तब हैं जब राजधानी में ग्रैप-4 पहले से लागू है. एक्सपर्ट के अनुसार हवा में प्रदूषण की स्थिति अगले कुछ दिन सुधरती नहीं दिख रही, लिहाजा बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रखें. कोशिश करें कि नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, ताकि प्रदूषण कम फैले.

दिल्ली में तापमान लगातार गिरा

वहीं, उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार 5 से 10 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है. शाम के समय ठंड बढ़ेगी और रात का तापमान और नीचे जा सकता है.

ग्रैप-4 लागू, फिर भी प्रदूषण से राहत मुश्किल

इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 के तहत ऑड-ईवन योजना लागू की है. लेकिन मौजूदा हालात में इसका खास असर दिखता नजर नहीं आ रहा. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में लोगों को अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और संभव हो तो अधिक समय घर के भीतर ही बिताना चाहिए. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल लग रहा है.

