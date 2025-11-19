Delhi NCR

दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

Ajay Yadav19 November 2025 - 9:30 AM
2 minutes read
Delhi AQI Today :
दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली में AQI 400 पार, हवा बेहद खराब बनी हुई है
  • PM2.5–PM10 में सुधार नहीं, राहत की उम्मीद कम है
  • ग्रैप-4 लागू, फिर भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है
  • तापमान 12–26°, धुंध और कोहरा पूरे दिन रहेगा
  • विशेषज्ञों ने मास्क और घर में रहने की सलाह दी है

Delhi AQI Today : दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए भले ही ग्रैप-4 लागू कर दिया गया हो, लेकिन बुधवार को भी AQI 400 के पार पहुंच चुका है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, हवा में PM2.5 और PM10 की स्तर में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है. इस बीच, तापमान में भी गिरावट जारी है, आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

सुबह और शाम के समय धुंध व हल्का कोहरा छाया रहेगा. वहीं, हवा की गति कम रहने से प्रदूषण स्तर में सुधार की संभावना नहीं है. ऐसे में बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना जरूरी होगा.

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर

राजधानी दिल्ली में AQI फिलहाल करीब 388 दर्ज किया गया है, जो अब भी खतरनाक स्तर में आता है. पिछले 24 घंटों में AQI 500 के पार पहुंच चुका है. वहीं PM2.5 का स्तर 269 और PM10 का स्तर 353 तक पहुंच गया हैं, जो स्पष्ट रूप से खतरे की सीमा से ऊपर है. यह हालात तब हैं जब राजधानी में ग्रैप-4 पहले से लागू है. एक्सपर्ट के अनुसार हवा में प्रदूषण की स्थिति अगले कुछ दिन सुधरती नहीं दिख रही, लिहाजा बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रखें. कोशिश करें कि नियमों का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें, ताकि प्रदूषण कम फैले.

दिल्ली में तापमान लगातार गिरा

वहीं, उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है. हवाओं की रफ्तार 5 से 10 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है. शाम के समय ठंड बढ़ेगी और रात का तापमान और नीचे जा सकता है.

ग्रैप-4 लागू, फिर भी प्रदूषण से राहत मुश्किल

इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-4 के तहत ऑड-ईवन योजना लागू की है. लेकिन मौजूदा हालात में इसका खास असर दिखता नजर नहीं आ रहा. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे में लोगों को अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और संभव हो तो अधिक समय घर के भीतर ही बिताना चाहिए. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल लग रहा है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 November 2025 - 9:30 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

19 November 2025 - 8:33 AM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर का नया VIDEO, 13 लोगों ने गवाई जान, विदेशों में बैठे आकाओं से लिंक

दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर का नया VIDEO, 13 लोगों ने गवाई जान, विदेशों में बैठे आकाओं से लिंक

18 November 2025 - 11:01 AM
Photo of दिल्लीवालों को जहरीली हवा से राहत नहीं, AQI 400 पार, बवाना का सबसे बुरा हाल

दिल्लीवालों को जहरीली हवा से राहत नहीं, AQI 400 पार, बवाना का सबसे बुरा हाल

17 November 2025 - 7:52 AM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट घटनास्थल से 9 मिमी कारतूस बरामद जांच जारी

दिल्ली कार ब्लास्ट घटनास्थल से 9 मिमी कारतूस बरामद जांच जारी

16 November 2025 - 12:52 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

15 November 2025 - 6:42 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

15 November 2025 - 3:49 PM
Photo of अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

15 November 2025 - 10:35 AM
Photo of अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की

अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की

13 November 2025 - 3:03 PM
Photo of महिपालपुर में धमाके की आवाज, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

महिपालपुर में धमाके की आवाज, डीटीसी बस का टायर फटा; लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध गिरफ्तार

13 November 2025 - 12:13 PM
Photo of एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

12 November 2025 - 2:28 PM
Back to top button