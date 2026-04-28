Punjab

सहकारिता विभाग की कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी जायज़ मांगों के लिए स्पीकर संधवां से की मुलाकात

Karan Panchal28 April 2026 - 11:01 AM
1 minute read
Punjab News
सहकारिता विभाग की कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी जायज़ मांगों के लिए स्पीकर संधवां से की मुलाकात

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज सहकारिता विभाग की कर्मचारी एसोसिएशन के साथ मुलाकात की और सर्विस रूल्स 1997, नए वेतनमानों तथा कर्मचारियों की अन्य मांगों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए किया धन्यवाद

स्पीकर संधवां ने उनका मांग पत्र टिप्पणियों के लिए सहकारिता विभाग के सचिव को भेजा। एसोसिएशन ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए उनका धन्यवाद किया।

कई अन्य पदाधिकारी रहे उपस्थित

इस बैठक के दौरान गुरदेव सिंह सिद्धू, पूर्व प्रधान पंजाब, राजविंदर सिंह, जिला प्रधान फरीदकोट, लालजीत सिंह, जिला प्रधान फिरोजपुर, सरदार जगसीर सिंह, जिला प्रधान श्री मुक्तसर साहिब, सरदार बख्शीश सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष, जगमीत सिंह, राज्य प्रेस सचिव, खुशप्रीत सिंह, अमनदीप शर्मा और कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की बढ़ी ताकत, 50 नई यूनिट्स और हाईटेक हथियारों से लैस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 April 2026 - 11:01 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 97वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 486 स्थानों पर छापेमारी, 240 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 97वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 486 स्थानों पर छापेमारी, 240 गिरफ्तार

28 April 2026 - 9:06 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 96वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 557 स्थानों पर छापेमारी, 291 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 96वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 557 स्थानों पर छापेमारी, 291 गिरफ्तार

27 April 2026 - 10:36 AM
Photo of मुख्यमंत्री सेहत योजना से मिली नई जिंदगी: गंभीर हालत में जन्मी नवजात स्वस्थ, डॉक्टरों की चिंता बनी उम्मीद

मुख्यमंत्री सेहत योजना से मिली नई जिंदगी: गंभीर हालत में जन्मी नवजात स्वस्थ, डॉक्टरों की चिंता बनी उम्मीद

27 April 2026 - 10:19 AM
Photo of AAP का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, दलबदल करने वाले सांसदों को बताया ‘गद्दार’, सदस्यता रद्द करने की मांग तेज

AAP का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, दलबदल करने वाले सांसदों को बताया ‘गद्दार’, सदस्यता रद्द करने की मांग तेज

27 April 2026 - 9:55 AM
Photo of AAP Party का बड़ा कदम, 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, सभापति व उपराष्ट्रपति को भेजी याचिका- संजय सिंह

AAP Party का बड़ा कदम, 7 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग, सभापति व उपराष्ट्रपति को भेजी याचिका- संजय सिंह

26 April 2026 - 7:45 PM
Photo of ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ से मिली नई जिंदगी, 33 सप्ताह में जन्मी बच्ची हुई स्वस्थ

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ से मिली नई जिंदगी, 33 सप्ताह में जन्मी बच्ची हुई स्वस्थ

26 April 2026 - 6:32 PM
Photo of सीएम भगवंत मान का बड़ा आदेश, बाढ़ सुरक्षा कार्य समय से पहले पूरे करने के निर्देश

सीएम भगवंत मान का बड़ा आदेश, बाढ़ सुरक्षा कार्य समय से पहले पूरे करने के निर्देश

26 April 2026 - 11:41 AM
Photo of 4.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 15,871.51 करोड़ रुपये की अदायगी- लाल चंद कटारूचक

4.90 लाख से अधिक किसानों के खातों में 15,871.51 करोड़ रुपये की अदायगी- लाल चंद कटारूचक

26 April 2026 - 11:10 AM
Photo of कृषि अवसंरचना फंड से बदली तस्वीर: पंजाब में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिला बढ़ावा

कृषि अवसंरचना फंड से बदली तस्वीर: पंजाब में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को मिला बढ़ावा

26 April 2026 - 11:00 AM
Photo of श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब, कोटकपूरा की प्रबंधक कमेटी और संगत ने स्पीकर संधवां का किया सम्मान

श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब, कोटकपूरा की प्रबंधक कमेटी और संगत ने स्पीकर संधवां का किया सम्मान

26 April 2026 - 10:52 AM
Back to top button