Maharashtra News : महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव के तहत 22 नगर परिषदों के चुनाव टलने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरी नाराजगी जाताई है. उन्होंने कहा कि चुनाव अचानक रद्द कर दिए जाने से पार्टी कार्यकर्ता काफी निराश हैं. सीएम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कानून का गलत अर्थ निकाला है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के कोर्ट जाने पर चुनाव को टाल दिया गया हो.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग किस कानून के आधार पर और किनकी सलाह लेकर यह निर्णय ले रहा है, यह स्पष्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि कई वकीलों से चर्चा के बाद यह तय है कि किसी व्यक्ति के कोर्ट जाने के कारण आगे नहीं बढ़ाए जा सकता.

चुनाव टालने पर सीएम फडणवीस ने जताई नाराजगी

सीएम फडणवीस ने कहा ‘निलंगे का उदाहरण लीजिए. मैंने संभाजी पाटील निलंगेकर से बात की. सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. किसी एक उम्मीदवार का फॉर्म रद्द हुआ और वह कोर्ट गया, कोर्ट ने भी फॉर्म रद्द रखा. बाकी उम्मीदवारों को प्रचार करने का पूरा समय मिला. फिर भी किसी के कोर्ट में जाने पर चुनाव टाल देना गलत है. हाँ, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव कराना उनका अधिकार है, लेकिन कानूनी रूप से चुनाव आगे बढ़ाना सही नहीं था. जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की और जिन कार्यकर्ताओ ने मेहनत की, उनके साथ यह अन्याय है. हम इस मामले में चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व देंगे.’

फडणवीस ने कहा ‘चुनाव आगे बढ़ाना गलत था. इसमें नगरविकास विभाग का कोई संबंध नहीं. यह चुनाव आयोग का फैसला है. कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट दी और आयोग ने निर्णय लिया उसे मानना पड़ता है, लेकिन वह निर्णय गलत है.’

