फटाफट पढ़ें:

असम सीएम ने मेसी दौरे पर हमला किया

कानून-व्यवस्था और वीआईपी कल्चर दोषी

जिम्मेदारी गृह मंत्री और पुलिस की

दूसरे राज्यों से तुलना में प्रबंधन फेल

बंगाल नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए

Messi Controversy : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कोलकाता में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान हुई अफरा-तफरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है, उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराने के आरोप लगाया और इस घटना के लिए वीआईपी कल्चर को जिम्मेदार ठहराया.

मेसी के ‘GOAT टूर 2025’ के कोलकाता दौरे के दौरान हुई गड़बड़ी पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जवाबदेही शीर्ष से शुरू होनी चाहिए, उन्होंने कहा, ‘राज्य के गृह मंत्री, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इस मामले में जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह इवेंट ऑर्गनाइजर की गिरफ्तारी को सही नहीं ठहरा रहे हैं और न ही उसका विरोध कर रहे हैं. हिमंत बिस्वा सरमा ने जोर देकर कहा, “पहली जिम्मेदारी राज्य के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर की है.”

पोस्ट मेलोन और गुवाहाटी से तुलना

वहीं, दूसरे राज्यों के बड़े पब्लिक इवेंट्स से तुलना करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बंगाल में भीड़ को मैनेज करने में नाकाम होना साफ दिख रहा था. उन्होंने कहा, “जुबीन गर्ग की मौत के बाद, गुवाहाटी की सड़कें तीन दिनों तक करीब दस लाख लोगों से भरी हुई थीं, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ. पोस्ट मेलोन का फंक्शन यहां शांति से हुआ. करीब 50 हजार लोग वहां गए थे और कोई घटना नहीं हुई.

सीएम सरमा ने आत्ममंथन की जरूरत बताई

उन्होंने मुंबई में महिला विश्व कप के फाइनल का भी उदाहरण दिया और कहा, “लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां किसी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. यहां VIP कल्चर चरम पर है.”

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस घटना से राज्य के नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए, उन्होंने कहा, “मेसी पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं. ममता बनर्जी को आत्ममंथन करना चाहिए. बंगाल में हर दिन निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, और यह चिंता का विषय है.

