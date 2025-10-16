Uttar Pradesh

मुझे आतंकवादी कहा, मेरे परिवार को गाली दी गई, सपा सांसद इकरा हसन ने बड़े नेता पर लगाया आरोप

16 October 2025
UP News :
मुझे आतंकवादी कहा, मेरे परिवार को गाली दी गई; सपा सांसद इकरा हसन ने बड़े नेता पर लगाया आरोप

फटाफट पढ़ें

  • सपा सांसद इकरा हसन ने अपमान का आरोप
  • उन्हें ‘मुल्ली’ और ‘आतंकवादी’ कहा गया
  • उन्होंने नाम न लेकर इशारा किया
  • इकरा हसन ने मंदिर तोड़फोड़ की निंदा
  • महिलाओं और समाज पर सवाल उठाया

UP News : कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया है कि एक ‘बड़े नेता’ ने उन्हें ‘मुल्ली’ और ‘आतंकवादी’ कहकर अपमानित किया और उनके परिवार के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कहीं.

उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है. इकरा हसन का आरोप है कि एक ‘बड़े नेता’ ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्हें ‘मुल्ली’ और ‘आतंकवादी’ कहा गया और उनके परिवार के बारे में भी आपत्तिजनक बातें की गई. इकरा हसन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों-इशारों में कहा कि ‘इलाके के ही बड़े नेता’ के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है.

सांसद ने आपत्तिजनक भाषा पर सवाल उठाया

दरअसल, इकरा हसन गांव कुराली-छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंचीं, जहां हाल ही में तोड़फोड़ की घटना हुई थी. उन्होंने इस वारदात की कड़ी निंदा की और लोगों से बात करते हुए कहा, “मैं आपके सामने बहुत भारी मन के साथ आई हूं. किसी भी मंदिर या आस्था के स्थान को नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.”

महिलाओं और धर्म के खिलाफ भाषा पर सवाल

सपा सांसद ने आगे कहा, “महिलाओं के चरित्र, धर्म और बिरादरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या हम देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा है? मैं जब चुनाव जीतकर आई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मुझे सर्वजाति और सर्वधर्म के लोगों ने अपना वोट दिया था. मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं थी.”

