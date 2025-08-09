फटाफट पढ़ें

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने लोक मिलनी आयोजित की

लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ

मुख्यमंत्री ने सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता जताई

विभागों ने शिकायतों का समाधान किया

लोगों ने पहल की सराहना की

Punjab News : विधानसभा हलका खन्ना से विधायक और पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, श्रम और आतिथ्य मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा रैस्ट हाऊस, भट्टियां, खन्ना में अपने हलके के लोगों की समस्याएँ सुनने के लिए ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशाल लोक मिलनी की. इस मौके पर जहाँ उन्होंने लोगों की समस्याएँ सुनी वहीं साथ ही उनका निपटारा भी करवाया गया.

इस मौके पर उनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पी.एस.पी.सी.एल, मंडी बोर्ड, पुलिस विभाग के अलावा अलग-अलग सम्बन्धित विभागों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता जताई

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा कहा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को मूलभूत सहूलतें मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने बताया कि लोगों की बिजली, पानी, सिवरेज, सड़कें, ऐनक्रोचमैंट, स्ट्रीट लाईटों आदि समस्याओं का तुंरत हल किया जायेगा.

पारदर्शी प्रशासन और शिकायतों का त्वरित निपटारा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और निवासियों को सरकारी दफ्तरों में परेशान नहीं होने दिया जायेगा, उन्होंने बताया कि आज लोक मिलनी में अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित शिकायतें आईं जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करवाया गया है.

समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता

कैबिनेट मंत्री-लोक मिलनी के दौरान आए हुए लोगों की तरफ से इस पहलकदमी की भरपूर सराहना की गई और कहा कि ऐसे प्रयास हलके में लगातार जारी रहने चाहिएं जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिल सके और उनके काम पहल के आधार पर हो सकें.

इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी खन्ना जगतार सिंह गिल रतनहेड़ी के इलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी, खन्ना हलके के सरपंच, पंचायत मैंबर और बड़ी संख्या में लोगों ने शमूलियत की.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप