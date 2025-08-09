Punjab

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित की विशाल लोक मिलनी

Ajay Yadav9 August 2025 - 10:35 AM
2 minutes read
Punjab News :
कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित की विशाल लोक मिलनी

फटाफट पढ़ें

  • तरुनप्रीत सिंह सौंद ने लोक मिलनी आयोजित की
  • लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ
  • मुख्यमंत्री ने सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता जताई
  • विभागों ने शिकायतों का समाधान किया
  • लोगों ने पहल की सराहना की

Punjab News : विधानसभा हलका खन्ना से विधायक और पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, श्रम और आतिथ्य मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा रैस्ट हाऊस, भट्टियां, खन्ना में अपने हलके के लोगों की समस्याएँ सुनने के लिए ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशाल लोक मिलनी की. इस मौके पर जहाँ उन्होंने लोगों की समस्याएँ सुनी वहीं साथ ही उनका निपटारा भी करवाया गया.

इस मौके पर उनके साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, पी.एस.पी.सी.एल, मंडी बोर्ड, पुलिस विभाग के अलावा अलग-अलग सम्बन्धित विभागों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता जताई

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा कहा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को मूलभूत सहूलतें मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है, उन्होंने बताया कि लोगों की बिजली, पानी, सिवरेज, सड़कें, ऐनक्रोचमैंट, स्ट्रीट लाईटों आदि समस्याओं का तुंरत हल किया जायेगा.

पारदर्शी प्रशासन और शिकायतों का त्वरित निपटारा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और निवासियों को सरकारी दफ्तरों में परेशान नहीं होने दिया जायेगा, उन्होंने बताया कि आज लोक मिलनी में अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित शिकायतें आईं जिनमें से कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करवाया गया है.

समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता

कैबिनेट मंत्री-लोक मिलनी के दौरान आए हुए लोगों की तरफ से इस पहलकदमी की भरपूर सराहना की गई और कहा कि ऐसे प्रयास हलके में लगातार जारी रहने चाहिएं जिससे लोगों को परेशानी से निजात मिल सके और उनके काम पहल के आधार पर हो सकें.

इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी खन्ना जगतार सिंह गिल रतनहेड़ी के इलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी, खन्ना हलके के सरपंच, पंचायत मैंबर और बड़ी संख्या में लोगों ने शमूलियत की.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 August 2025 - 10:35 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अच्छे आचरण वाले उम्रकैदियों को पुनर्वास का मौका देना जरूरी कदम : जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर

अच्छे आचरण वाले उम्रकैदियों को पुनर्वास का मौका देना जरूरी कदम : जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर

9 August 2025 - 11:28 AM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर दी तरक्की

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर दी तरक्की

9 August 2025 - 10:00 AM
Photo of पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

8 August 2025 - 10:59 PM
Photo of AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

8 August 2025 - 10:37 PM
Photo of AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

8 August 2025 - 9:58 PM
Photo of पंजाब सरकार की पहल, इराक में फंसे चार युवकों की हुई वतन वापसी

पंजाब सरकार की पहल, इराक में फंसे चार युवकों की हुई वतन वापसी

8 August 2025 - 9:19 PM
Photo of मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

8 August 2025 - 4:22 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गैस एजेंसियों पर मारा छापा, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गैस एजेंसियों पर मारा छापा, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

8 August 2025 - 3:40 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 158वें दिन 91 तस्कर गिरफ्तार, 1.1 किलो हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 158वें दिन 91 तस्कर गिरफ्तार, 1.1 किलो हेरोइन बरामद

8 August 2025 - 3:14 PM
Photo of कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

7 August 2025 - 10:47 PM
Back to top button